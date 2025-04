Piccolo cerbiatto scorrazza lungo via Buffa e diventa la 'star' di Nichelino

Un fuori programma che in pochissimo tempo è diventato un autentico tam tam che ha spopolato sui socia. Un piccolo cerbiatto, probabilmente smarritosi, è diventato per qualche ora una sorta di mascotte per Nichelino.

Star dei social e del web

Il piccolo animale è stato notato in via Buffa e la sua foto, postata su Facebook, ha in breve tempo catturato i consensi e gli applausi dei fruitori della rete.

Tra richieste di attenzione e segnalazione alla Polizia locale, l'animale è stato 'seguito' per ore, come una autentica star del web. Probabilmente arrivava dalla boscaglia lungo il Po a Moncalieri oppure dall'area verde del Boschetto.

Soprannominato Bambi

Da qualunque parto sia arrivato, in poco tempo Bambi (il soprannome che gli è stato affibbiato da molti utenti dei social) è diventato il nichelinese più famoso della rete.