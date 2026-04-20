Allarme processionaria a Nichelino, attenzione per bambini e cani

La segnalazione è arrivata direttamente dagli uffici tecnici del Comune: a Nichelino da alcuni giorni è allerta processionaria, essendo stata riscontrata la presenza di nidi di questo insetto in alcune aree verdi.

Che cosa è

La processionaria è un lepidottero noto soprattutto per i danni che provoca ai pini e ad altre conifere: il suo nome deriva dal comportamento delle larve, che si muovono in fila indiana formando una vera “processione”. Oltre ad indebolire le piante nutrendosi degli aghi, questi insetti rappresentano un rischio per persone e animali. I peli urticanti delle larve possono causare allergie e fastidiose reazioni, dermatiti e infiammazioni, ragion per cui si invita alla cautela pensando ai bimbi che giocano nei prati piuttosto che agli amici a quattro zampe, quando i cani vengono portati a fare il classico giretto.

Consigli utili

Ecco alcune avvertenze utili da adottare per la sicurezza: evitare il contatto diretto con le larve e i nidi (anche se a terra); teneri i cani al guinzaglio corto e non lasciarli avvicinare alle larve "in processione"; fare attenzione ai più piccoli durante i giochi all'aperto. Se si avvistano nidi o "processionarie" in aree pubbliche, informare subito l'Ufficio Tutela Animali chiamando lo 011-6819585 o inviando una mail a tutela.animali@comune.nichelino.to.it.