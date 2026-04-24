Davide Mattiello e "L'antifascista geniale" per il via della festa della Lettura di Nichelino

Davide Mattiello e la presentazione del libro "L'antifascista geniale", dedicato a Piero Gobetti, sono stati l'evento che ha dato il via nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23 aprile, alla tredicesima edizione della Festa della Lettura di Nichelino.

A introdurre l'incontro sono stati l'assessore Alessandro Azzolina e il sindaco Giampiero Tolardo, che sono partiti dall'importanza del 25 Aprile e dell'attualità del pensiero di Gobetti. "Nichelinese d'adozione Mattiello - viene ricordato da Tolardo, che poi definisce la biblioteca civica Arpino che ospita l'evento "uno straordinario luogo di cultura", prima di tornare sul senso del libro: "Gobetti aveva già capito i rischi che si correvano allora, perdendo la libertà. E lui è mancato nel 1926, non ha visto tutti gli orrori successivi, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale".

L'attualità del pensiero di Gobetti

I valori dell'antifascismo e della Repubblica vengono ricordati anche dalla consigliera regionale Valentina Cera, mentre il presidente provinciale dell'Anpi Nino Boeti legge alcuni passaggi del libro di Mattiello, con l'ex assessore alla cultura di Nichelino Michele Pansini perfetto nel ruolo di moderatore dell'incontro, seguito da un pubblico numeroso che ha affollato la biblioteca, oltre che da altri esponenti politici (l'assessore Fiodor Verzola e l'ex consigliere regionale Diego Sarno).

Da oggi la Festa del Libro e della Lettura prosegue con altri appuntamenti interessanti, fino al prossimo 29 maggio. Ecco quelli in calendario fino ai primi giorni del prossimo mese.

Tanti appuntamenti in calendario

Venerdì 24 aprile ore 18.00 - Open Factory – via del Castello 15

Niccolò Zancan presenta “L'ultimo operaio” con l’onorevole Salvatore Buglio, ex Parlamentare della Repubblica Italiana - operaio.

Portano i saluti il Sindaco Giampiero Tolardo e l’assessore al Lavoro Fiodor Verzola.

Modera Michele Pansini

Lunedì 27 aprile ore 20.45 - Informagiovani – via Galimberti 3

Gualtiero Ferrari presenta la trilogia "Zetafobia", porta i saluti l’assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola

Una trilogia tra distopia e satira: a Torino una pandemia trasforma i morti in zombie: una famiglia resiste mentre la società crolla tra paura e scelte estreme.

Sabato 2 maggio ore 17.30 Comitato di Quartiere Kennedy - piazza Madre Teresa di Calcutta

Beatrice Salvioni presenta “La Malacarne”

A cura della Libreria Giunti al Punto di Nichelino

Sullo sfondo dell'Italia fascista, il legame di due ragazze tormentate e ribelli, inseparabili, che la Storia vuole tenere lontane.