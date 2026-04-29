Il Diavolo veste Prada 2, anche l’influencer torinese Sissiottostyle sul set delle riprese milanesi

Simona Bertolotto, alias Sissiottostyle, sul set de Il Diavolo veste Prada 2. Ebbene sì, anche le riprese del sequel che vede tornare Meryl Streep nei panni dell’inarrestabile Miranda Priestly, hanno qualche quota torinese.

La content creator era infatti sul set che lo scorso anno ha invaso la città e la fashion week di Milano. Sui social ha raccontato la sua esperienza come comparsa.

“Per quattro giorni ci sono stata davvero come comparsa in mezzo a tantissime persone senza nessuna certezza di essere ripresa solo come esperienza da vivere. La cosa più strana, e forse più bella, è stata non avere il telefono” scrive dal suo account Instagram da oltre 900 mila followers.

“Il primo giorno è stato tutto un entrare e capire. Fila, accredito, e poi dalla stilista con il tuo outfit. Lo guardavano, lo valutavano e poi decidevano. Se andava bene restava, se no ti cambiavano completamente. Poi trucco e parrucco”.

Da lì sul set. “Quello che chiamavano il bunker. Uno spazio vicino a Brera dove passavamo ore. Poi la sera si iniziava davvero. Ci spostavamo alla Pinacoteca di Brera e iniziavano le riprese”.

Tra le star adocchiate sul set, anche Lady Gaga. “La stessa canzone, tantissime volte, dal vivo, senza base. Una vera professionista”. E poi sul set di Bollate e di nuovo a Milano, le riprese a pochi passi da Meryl Streep e Anne Hathaway. “Io incredula. Tornavo a casa stanchissima, ma con una sensazione difficile da spiegare. Come se avessi vissuto qualcosa di irreale”.