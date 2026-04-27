Civica Sax Quartet: i "blitz" musicali al Museo Egizio e a Porta Palazzo

Civica Sax Quartet è protagonista della giornata di mercoledì 29 aprile del Torino Jazz Festival con diversi "blitz" nei luoghi iconici della città di Torino.

La prima tappa sarà del gruppo, formato da Luigi Chittano, Gilberto Maina, Marco Borgione e Roberto Berger, sarà a Porta Palazzo al banco delle Sentinelle Salvacibo, di fronte alla fermata Porta Palazzo Sud. Un intervento musicale nel cuore del mercato cittadino, in collaborazione con Centro Civico Formazione Musicale Torino, Eco delle Città e Dipartimento Commercio Città di Torino.

Nel pomeriggio si sposta nel centro città con due incursioni sonore alle 16.30 e 17.30 al Museo Egizio, inserendo il jazz nel dialogo con uno dei luoghi più iconici del patrimonio culturale cittadino.