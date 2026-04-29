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Cultura e spettacoli | 29 aprile 2026, 18:11

Invasione jazz al Museo Egizio: il blitz musicale dei Civica Sax Quartet

Tra i brani suonati “La pantera rosa” e “Somewhere over the rainbow”

Il Torino Jazz Festival invade le sale del Museo Egizio

Il Torino Jazz Festival invade le sale del Museo Egizio

Il Torino Jazz Festival invade le sale del Museo Egizio. Con due blitz sonori, Civica Sax Quartet si è esibita davanti al pubblico del Museo, uno dei luoghi più iconici della città. 

Tra i brani suonati nella Sala del Medio Regno e nella Galleria dei Re:  “La pantera rosa” di Henry Mancini, “Hit the road Jack” di Ray Charles, “Moon River” di Johnny Mercer e Henry Mancini, “Somewhere over the rainbow” di Harold Arlen, “Birdland” di Joe Zawinul, “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” di Ennio Morricone. 

Questa mattina il gruppo, formato da Luigi Chittano, Gilberto Maina, Marco Borgione e Roberto Berger, era già intervenuto a Porta Palazzo, cuore dello scambio culturale ed economico, per un’esibizione davanti al banco delle Sentinelle Salvacibo, di fronte alla fermata Porta Palazzo Sud. 

Tre interventi musicali realizzati per TJF in collaborazione con Centro Civico Formazione Musicale Torino, Eco delle Città e Dipartimento Commercio Città di Torino.


 

Il Torino Jazz Festival invade le sale del Museo Egizio

Il Torino Jazz Festival invade le sale del Museo Egizio

Chiara Gallo

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