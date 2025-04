Via Ruffini come corso Verona: ancora disagi e problemi all'Ufficio Immigrazione

Nuova giornata di disagi e file interminabili per le persone migranti in attesa di documenti. È successo oggi, nuovamente, fuori dalla sede di via Ruffini a Torino, a testimonianza che lo sportello – di vitale importanza per la permanenza regolare di uomini e donne sul territorio italiano – non riesce a garantire un servizio adeguato all’utenza.

Code interminabili

"Le ragioni alla base del malfunzionamento dello sportello sono diverse e le denunciamo da tempo - sottolinea in una lunga nota la Cgil - Nonostante gli annunci, il sistema di prenotazione on line stenta a funzionare, portando uomini e donne a presentarsi di fronte agli uffici per ottenere un appuntamento, senza la certezza di ottenerlo".

"Il personale amministrativo – precario e in scadenza di contratto – e quello della polizia di stato è insufficiente e opera in condizioni difficili per dare risposta alle domande provenienti, tanto che il percorso per il rinnovo del permesso di soggiorno arriva a durare mesi, quando non anni.

Non esistono figure professionali – come mediatori interculturali - che possano agevolare le richieste dei migranti, alle prese con un groviglio burocratico difficile da comprendere. Prendere un appuntamento con Prenotafacile è molto difficile e in alcuni casi impossibile. Sorte simile per mail pec inviate con urgenza, che non hanno ottenuto risposta. Elementi questi che costringono a riversarsi nelle code per ottenere risposte", prosegue la nota del sindacato.

"Servono interventi urgenti"

"È evidente che la situazione, dopo anni di correttivi e risposte parziali - come dimostrato dalla senterna del Tar del Piemonte che ha condannato la questura di Torino per il ritardo e il "silenzio" nella trattazione di una pratica per la regolarizzazione di un immigrato - debba essere affrontata nel suo complesso, apportando modifiche urgenti al servizio per garantire alle persone migranti quello che è – a tutti gli effetti – un diritto: vivere nella regolarità nel nostro paese.

Chiediamo, quindi, di informatizzare il percorso di prenotazione e presentazione delle domande, di garantire la presenza di personale adeguatamente formato ad indirizzare la gente in coda (mediatori interculturali e personale di Polizia adeguatamente formato) e di aumentare e stabilizzare l’organico amministrativo e di polizia, nonché chiudere la strada al traffico automobilistico e predisporre la zona con strutture adeguate, visto l’arrivo delle alte temperature", sottolinea la Cgil.

"Sindacato pronto a fare la sua parte"

"Ci chiediamo, inoltre, a che punto sia l’iter di approvazione del protocollo condiviso in sede prefettizia a metà febbraio, con il contributo del sindacato e di altri enti, di cui ancora non abbiamo notizia. Uno strumento non risolutivo ma importante per agevolare le informazioni, supportare le persone migranti e garantire una migliore agibilità di un diritto ancora da conquistare: quello di vivere e lavorare nella legalità".

"Il sindacato è pronto a fare la sua parte - conclude la Cgil - Uno Stato che si dichiari civile non può permettere che le persone migranti vivano e lavorino nell’illegalità, rischiando di essere recluse in un CPR, perché non è in grado di garantire un servizio".