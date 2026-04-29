La Regione avvia il percorso formativo per i mobility manager aziendali e scolastici

Si svolgerà dall’11 maggio al 14 giugno il percorso formativo della Regione Piemonte per mobility manager aziendali e scolastici.

Il programma, di circa 20 ore, sarà articolato in moduli teorici e attività laboratoriali e si svolgerà iene in modalità e‑learning, a garanzia dell’autonomia organizzativa dei partecipanti. L’Amministrazione regionale ha lanciato l’iniziativa attraverso i Settori Interventi regionali per i trasporti e Qualità dell’aria e innovazione tecnologica per l’ambiente, utilizzando il contributo economico del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Nel quadro delle strategie orientate alla transizione ecologica, il percorso sostiene l’evoluzione delle politiche pubbliche, che richiedono una valutazione costante delle esperienze per favorire comportamenti responsabili. La figura del Mobility manager assume un ruolo centrale perché interviene sui modelli di spostamento quotidiano e orienta le scelte modali degli utenti, contribuendo al miglioramento della qualità della vita e alla riduzione degli impatti ambientali.

Il programma approfondirà le metodologie utili alla redazione dei Piani degli spostamenti casa‑lavoro, previsti dal Decreto interministeriale n.179 del 12 maggio 2021, agendo sulle abitudini dei cittadini per ridurre l’uso dell’auto privata, aumentare l’attrattività del trasporto pubblico, incentivare soluzioni intermodali e promuovere la mobilità sostenibile. Ad oggi risultano 55 iscritti tramite il portale muoversinpiemonte.it.

«Il tema dei mobility manager è in forte crescita e il Piemonte è oggi una delle realtà di riferimento a livello nazionale, tanto da essere spesso preso ad esempio anche da altre Regioni - puntualizza l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi - In questo contesto, il percorso formativo promosso dalla Regione rappresenta un passaggio importante per rafforzare competenze e accompagnare lo sviluppo di questa figura. Parliamo di interventi che hanno un impatto concreto sulla vita quotidiana di lavoratori e studenti: migliorano gli spostamenti, riducono tempi e stress e rendono più sostenibili i tragitti casa-lavoro e casa-scuola. Anche piccoli accorgimenti organizzativi possono fare la differenza. Con questo corso vogliamo continuare a sostenere una crescita già in atto, coinvolgendo sempre più aziende ed enti in un cambiamento concreto e utile per tutti».