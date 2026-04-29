Azione si schiera con Lorenzo Mauro: per la prima volta presente alle Comunali di Moncalieri

Sono quattro i candidati a sindaco che correranno il 24-25 maggio a Moncalieri per raccogliere l'eredità di Paolo Montagna, che lascia dopo undici anni alla guida della città.

La novità Salvatore Moschetto

Oltre a Lorenzo Mauro (espressione del centrosinistra), Maurizio Fontana (voluto dal centrodestra), Arturo Calligaro (scelto da L'Altra Destra), all'ultimo è saltato fuori anche il nome di Salvatore Moschetto, presentato dalla lista Democrazia Sovrana Popolare, partito guidato a livello nazionale da Marco Rizzo.

Azione, prima volta a Moncalieri

Nella coalizione di centrosinistra che sostiene Mauro, giornalista e portavoce del sindaco uscente, c'è anche Azione. Per la prima volta il partito che ha come leader Carlo Calenda partecipa alla competizione amministrativa cittadina, segnando un passaggio rilevante nel percorso di radicamento sul territorio provinciale. Il deposito della lista è stato coordinato da Cristina Peddis , segretario provinciale di Azione, nell’ambito di un lavoro organizzativo che ha portato alla costruzione di una squadra orientata a competenza, concretezza e presenza reale sul territorio.

“Azione si presenta per la prima volta a Moncalieri con un approccio molto chiaro: partire dai problemi concreti e affrontarli con metodo” , dichiara Peddis. “Non veniamo a portare slogan o posizioni ideologiche, ma un modo di lavorare basato sull’ascolto delle persone, sulla competenza e sulla capacità di prendere decisioni - ha aggiunto - Azione porta un contributo concreto: competenze, metodo e una visione pragmatica per rafforzare e migliorare ulteriormente il lavoro fatto, rendendo l’azione amministrativa ancora più efficace e aderente ai bisogni reali dei cittadini”.

Mauro Bianchini sarà il capolista

“La nascita della lista di Azione a Moncalieri è il risultato di un lavoro costruito sul territorio, con persone che hanno scelto di mettersi in gioco portando competenze ed esperienze concrete”, sottolinea Mauro Bianchini, segretario cittadino di Azione Moncalieri, che sarà il capolista. “Vogliamo contribuire in modo serio al progetto amministrativo, dando continuità al lavoro fatto e rafforzando la presenza del partito in città”.

La partecipazione di Azione rappresenta un primo passo nella costruzione di una presenza politica stabile anche a Moncalieri, in continuità con un percorso più ampio di consolidamento nella provincia di Torino.