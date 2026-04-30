Beinasco, come fare per avere un orto urbano: 11 i lotti disponibili

Per chi ama la natura e l'agricoltura, gli orti urbani comunali sono una opportunità sicuramente da cogliere. Sono ben undici i lotti disponibili a Beinasco.

Tra via Serea e Borgaretto

Tre orti in via Serea, nella zona di Borgo Melano, mentre sono otto in via Aldo Moro, nella frazione di Borgaretto. Per candidarsi basta compilare il modulo disponibile su https://comune.beinasco.to.it/ oppure andarlo a ritirare presso il Palazzo Municipale e gli Uffici per il Cittadino.

La domanda può essere consegnata a mano in piazza Alfieri 7 o inviata via PEC a protocollo@comune.beinasco.legalmail.it . Per tutte le info e il bando completo si può consultare il sito del Comune di Beinasco.