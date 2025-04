Centro d’accoglienza a Nizza Millefonti, parte la raccolta firme: “Noi diciamo no”

La notizia, ormai ufficiale, che nei locali dell’ex Telestudio di via Rocca De’ Baldi arriverà un centro d’accoglienza straordinario ha scosso il quartiere Nizza Millefonti. I residenti, già in allarme nelle ultime settimane, hanno deciso di organizzare una raccolta firme per esprimere, pacificamente, il loro disappunto.

L’appuntamento

Il ritrovo è già stato fissato: mercoledì 7 maggio, dalle 17 alle 20, chi vorrà firmare dovrà recarsi nella piazzetta al civico 389 di via Nizza. L’evento è pubblicizzato dal comitato spontaneo Nizza Millefonti. “Venite in tanti. Abbiamo bisogno di arrivare a 300 firme per essere auditi a Palazzo Civico” così dal comitato. L’obiettivo è arrivare al Diritto di Tribuna ed essere ricevuti dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, “per chiedere che non conceda il cambio di destinazione d’uso dello stabile”.

E c’è chi protesta

La petizione dei residenti non sarà l’unica forma di protesta. Un altro comitato, Nizza Bengasi, tramite il suo portavoce Matteo Rossino, ha già anticipato una manifestazione in strada contro l’arrivo del centro d’accoglienza. Anche la Lega, in Comune, nella persona del consigliere Fabrizio Ricca, ha garantito di voler arrivare dal prefetto per fermare il progetto. Va comunque detto che la situazione, al momento, è in stallo. La cooperativa sociale valdostana “Le Soleil”, già proprietaria di un centro a Cavoretto, dovrà presentare una nuova Scia sui permessi di costruire. La prima, infatti, è stata ritenuta non idonea.