Verde trascurato al complesso E13, scatta la rimozione degli infestanti

A seguito di una segnalazione presentata in Circoscrizione 2, è stato effettuato un intervento di manutenzione del verde nell’area del complesso E13, in strada Castello di Mirafiori, conosciuto per la presenza di scuole e associazioni.

L’interpellanza, firmata dal consigliere di “Noi progettiamo per la 2” Davide Schirru, ha messo in evidenza lo stato di incuria della vegetazione lungo il lato est del complesso. In particolare, é stata segnalata la presenza di sterpaglie e rami sporgenti dalla recinzione, potenzialmente pericolosi per pedoni, bambini e animali, oltre al rischio di proliferazione di insetti durante i mesi più caldi.

Una questione in via di risoluzione secondo il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi. L’ufficio tecnico circoscrizionale, infatti, già nel mese di dicembre ha effettuato una prima rimozione degli infestanti, seguita da un’operazione più approfondita realizzata ad aprile lungo tutto il perimetro di strada Castello di Mirafiori.

Un’azione analoga è stata portata avanti anche in piazza Santi Apostoli, nell’ambito di un più ampio programma di manutenzione del verde urbano sul territorio circoscrizionale.