Leo Bassi apre il Nice Festival con “Io, Mussolini”

Leo Bassi non è un artista come gli altri: è uno dei rarissimi casi in Europa in cui il teatro ha prodotto conseguenze reali – proteste, minacce, persino un attentato. Discendente di una storica dinastia circense, ha trasformato la figura del clown in un dispositivo politico capace di sfidare poteri religiosi, populismi e autoritarismi.

Negli anni Duemila in Spagna il suo lavoro ha generato reazioni violentissime, culminate nel 2006 con un ordigno collocato accanto al suo camerino durante una replica a Madrid. Da allora Bassi non ha mai arretrato, integrando il conflitto nella propria pratica. Iconica anche la sua “Iglesia Patólica”, chiesa satirica fondata a Lavapiés nel 2012 e poi colpita da un incendio doloso.

In questo percorso si inserisce “Io, Mussolini”, spettacolo in cui Bassi dà corpo a un dittatore redivivo che osserva il presente e ne rivela le inquietanti continuità con il passato. Una performance che usa il riso per smontare i meccanismi del consenso e interrogare lo spettatore.

“Io, Mussolini” sarà in scena il 30 aprile e il 1° maggio al Teatro Garybaldi, inaugurando il Nice Festival di Settimo Torinese con un'apertura ad alto impatto. Una scelta che rivendica il ruolo del circo contemporaneo come spazio critico, capace di leggere il presente senza compromessi.