Alla scoperta di fiori e del centro storico per un fine settimana ai piedi della Rocca

Saranno più di 100 gli espositori, tra vivaisti, floricoltori, erboristi e artigiani, che parteciperanno alla ventiquattresima edizione della manifestazione ‘Cavour in fiore’ con attività dedicate sia ai piccoli che ai più grandi, tra letture, mostre e laboratori.

Come ogni anno tutto è organizzato dall’omonima associazione, che si occupa anche di ‘Roccantico’ in programma per il mese di settembre sempre a Cavour. È un impegno da parte dei volontari non indifferente, come ricorda la presidente Emilia Volpi: “Come gruppo siamo una dozzina di persone, ci teniamo a questi eventi e cerchiamo comunque di andare avanti. ‘Cavour in Fiore’ la iniziamo a preparare a gennaio”. Una sfida anche dal punto di vista delle forze e del ricambio generazionale. “Penso non sia solo un problema della nostra associazione. Siamo dei volontari, per cui sarebbe molto importante riusciamo a coinvolgere altre persone, soprattutto dei giovani, per dare una mano; d’altra parte capisco però benissimo che per chi ha un lavoro non è facile trovare il tempo”.

Si continua sulla stessa linea dell’anno scorso. L’inaugurazione dell’evento, patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, è in programma sabato 2 maggio alle 15 in piazza Sforzini. Già al mattino, però, le lettrici volontarie della biblioteca comunale di Cavour proporranno letture dedicate ai fiori e per l’intera giornata i locali della biblioteca ospiteranno un mercatino dei libri usati.

A partire dalle 15,30 di sabato 2 si potrà inoltre visitare la mostra ‘Le religiosità popolari nelle chiese cavouresi’, curata dagli Amici di Cavour e della Rocca e allestita nella chiesa di Santa Croce in via Giolitti.

Dalle 15 alle 19 di sabato 2 e dalle 10 alle 19 di domenica 3 maggio all’Abbazia di Santa Maria si potrà visitare gratuitamente il Museo Archeologico di ‘Caburrum’. Dalle 15,30 del sabato e dalle 10 alle 18 della domenica il trenino itinerante gratuito per andare alla scoperta del centro storico partirà da piazza Petitti, vicino allo storico Bar del Tramvai.

Domenica 3 maggio la rassegna florovivaistica riaprirà alle 9. In via Conte Cavour ci sarà la mostra mercato dei piccoli animali ‘Cavour in piume’, organizzata in collaborazione con l’Associazione Ornitologica Pinerolese. Alle 10,30 e alle 15 l’associazione Vivi la Rocca proporrà una visita accompagnata alla fontana romana con partenza da piazza Sforzini. Per informazioni e per iscriversi si può chiamare il numero telefonico 333-3141181.

Dalle 10 alle 18 in piazza Solferino, nell’area Gerbido, per i bambini ci saranno i giochi e il battesimo della sella su pony o cavalli, a cura del circolo ippico Antares. A partire dalle 15 nel centro storico si esibirà il gruppo ‘Amici di Camilla’, che proporrà la musica popolare.

Un breve corso gratuito sulla composizione floreale ‘Impariamo a comporre con i fiori’ è in programma alle 15,30 sotto l’ala comunale di piazza Sforzini, per iniziativa di Graziana Priotto della Bottega del Fiore, con iscrizioni alla reception di Cavour in Fiore.

Nell’ala comunale sarà anche allestita una mostra di pittura a cura di Maurizio Rossi, che alle 10,30 e alle 16 terrà due laboratori gratuiti di pittura ad acquerello per bambini e adulti, con iscrizioni alla reception. Infine, alle 15,30 bambini e adulti potranno anche partecipare al laboratorio ‘Il profumo del Cappero. Colori, aromi e petali sulla Rocca e alle sue pendici’, curato dall’associazione Familiarmente. Per informazioni sulla partecipazione, sul costo dell’iscrizione e per le prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail info@abbaziasantamaria.com o chiamare il numero telefonico 340-8878058.