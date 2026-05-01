Trebbiatura d’epoca e visite guidate con allevatori e caseifici per LatteforMaggio

Ad anticiparla stasera, alle 19, ci sarà la corsa. Nel weekend si terrà la sesta edizione della manifestazione lattiero-casearia LatteforMaggio

Per la corsa e la camminata, il ritrovo è dalle 17,30 in via Cavour 2. Macchine agricole, il raduno dei trattori d’epoca, il mercatino e lo street food apriranno invece la parte agraria domani, sabato 2 maggio, al mattino. Nel pomeriggio, dopo l’inaugurazione vera e propria di LatteforMaggio e la sua ‘Via Lattea’, aziende agricole di Scalenghe produttrici di latte illustreranno le fasi dell’allevamento della vacca da latte che portano alla mungitura, attività che riproporranno anche il giorno successivo.

Domenica 3 maggio in mattinata, oltre al raduno Abarth, ci saranno nuovamente esposizioni di animali, macchine agricole, mostre e stand agricoli e commerciali, con degustazioni di prodotti a km 0. La giornata proseguirà tra il raduno di trattori d’epoca, dimostrazioni della trebbiatura effettuata con macchine di una volta e spiegazione della lavorazione del latte caldo.