Monumento Heysel con vista sul 29 maggio, ma l’inaugurazione è ancora incerta

Il monumento che Torino dedica alle vittime della tragedia dell’Heysel sarà pronto per il 29 maggio? È quello che sperano residenti e Circoscrizione 7, anche se sul progetto restano ancora diversi punti da chiarire.

La Giunta comunale, nel 2025, ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sport Mimmo Carretta, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un monumento dedicato alle vittime dell’Heysel. L’opera, che nasce da una proposta congiunta delle associazioni “Quelli di…Via Filadelfia” e dell'associazione “Familiari Vittime dell’Heysel”, è stata finanziata con 100mila euro messi a disposizione dalla Regione Piemonte, destinati alla realizzazione e alla manutenzione dell'opera. La scultura, alta cinque metri e realizzata in acciaio CorTen, raffigurerà un cuore con la scritta “Heysel, +39, per non dimenticare".

A riaccendere l’attenzione sul tema, proprio pochi giorni fa in Consiglio, è stata un’interpellanza dei consiglieri di Fdi Patrizia Alessi, Domenico Giovannini e Francesco Caria che ha chiesto conto dello stato dell’iter, delle procedure adottate e delle tempistiche effettive di realizzazione.

Il nodo: solo monumento o anche riqualificazione?

Uno dei punti più delicati riguarda la destinazione del finanziamento: secondo quanto riportato, le risorse sarebbero interamente vincolate alla realizzazione del monumento, senza includere interventi strutturali sulla piazzetta Vittime dell’Heysel.

Proprio l’area che ospiterà l’opera (vicino alla biblioteca civica Italo Calvino di lungo Dora Agrigento 94) era già stata oggetto di confronto con le associazioni dei familiari, che avevano sollevato perplessità: in primis sulla sicurezza e sulla fruibilità dello spazio, soprattutto nelle ore serali. “Ci auguriamo che siano previste risorse in caso di vandalizzazioni - ha precisato Alessi -, ma soprattutto che si intervenga, con tempestività, per evitare che questo accada”.

L’obiettivo: consegna entro il 29 maggio

L’obiettivo è quello di arrivare alla consegna dell’opera entro il 29 maggio, data scelta per il suo valore simbolico legato alla finale di Coppa dei Campioni del 1985 tra Juventus e Liverpool. E' quanto confermato dal presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri.

Restano però aperti i nodi legati ai tempi tecnici e alla definizione completa del progetto, mentre dall’amministrazione comunale arriva la piena volontà a valorizzare e illuminare il monumento, con attenzione anche alla sua tutela nel corso degli anni.