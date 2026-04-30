A Cambiano si discute la tumulazione degli animali accanto ai proprietari

Un tema che riflette profondi cambiamenti sociali e culturali: la possibilità di tumulare le ceneri degli animali da compagnia accanto a quelle dei propri proprietari. La discussione è stata portata in Consiglio comunale a Cambiano attraverso una mozione della minoranza.

La proposta mira ad aggiornare il regolamento cimiteriale, adeguandolo a una sensibilità sempre più diffusa. In diversi Comuni italiani, infatti, soluzioni analoghe sono già state adottate, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, segno di un’evoluzione nel rapporto tra persone e animali domestici.

Il sindaco Carlo Vergnano ha sottolineato la necessità di affrontare il tema con equilibrio: "È una questione che riguarda molte famiglie e va trattata con serietà. L’obiettivo è costruire un percorso regolamentato, con regole chiare e nel rispetto delle normative, senza forzature ma con attenzione alle esigenze dei cittadini".

Dal fronte della minoranza, la consigliera Caterina Cortassa ha evidenziato il valore della libertà di scelta: offrire questa possibilità, ha spiegato, non significa imporre una visione, ma ampliare le opzioni a disposizione dei cittadini, purché vengano definite modalità precise per evitare ambiguità. Nel dibattito è stato citato anche il caso di Trofarello, dove esperienze simili risultano già attive.

L’amministrazione ha ribadito il percorso già avviato sul fronte del benessere animale. L’assessora all’Urbanistica, Daniela Miron, ha ricordato come il Comune abbia negli anni integrato indicazioni specifiche nei regolamenti, anche grazie al confronto con associazioni animaliste. "La possibilità di introdurre la tumulazione delle ceneri degli animali era già stata presa in considerazione - ha dichiarato - e il fatto che la proposta arrivi anche dalla minoranza rappresenta un elemento positivo per un percorso condiviso".

Non mancano tuttavia posizioni più caute. Il consigliere Ernesto Saggese ha invitato a mantenere un equilibrio, riconoscendo il cambiamento nel rapporto con gli animali ma richiamando la necessità di riflettere sulle implicazioni sociali di questa evoluzione.

Dal punto di vista tecnico, l’introduzione della misura richiederà un aggiornamento del regolamento cimiteriale, la definizione delle modalità operative e una valutazione dei costi. L’orizzonte indicato dall’amministrazione è quello della fine dell’anno per l’avvio del percorso.