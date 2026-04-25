Camion si ribalta sulla statale 460, due feriti lievi

Incidente nelle prime ore del mattino di venerdì 25 aprile a Lombardore. Intorno alle sei, lungo la strada statale 460, tra Lombardore e Bosconero, un camion è finito fuori strada ribaltandosi dopo aver perso il controllo.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe sbandato urtando anche un’auto in transito, una Hyundai. Nell’impatto è stato abbattuto il guardrail a bordo carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato sodo per estrarre il conducente del camion rimasto incastrato nell’abitacolo.

Entrambe le persone al volante, quello del mezzo pesante e quello dell’auto coinvolta (un 23enne), hanno riportato ferite lievi. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.