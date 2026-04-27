A Chieri torna Intrecci, l'evento crocevia di suoni, parole e cittadinanza attiva

I giorni del 1° e del 2 maggio segnano il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi nel panorama culturale chierese: la seconda edizione di Intrecci. Cornice d’eccezione sarà ancora una volta il Parco PA.T.CH. di piazza Caselli, che sotto lo slogan "Patch-ami ancora" si prepara a trasformarsi in un crocevia di suoni, parole e cittadinanza attiva.

Il festival nasce con l'obiettivo di far contaminare tra loro mondi diversi, offrendo fin da mezzogiorno di entrambi i giorni un’area vivace animata da mercatini e dalle attività proposte dalle associazioni locali. La giornata di venerdì 1° maggio inizierà nel segno dell’approfondimento e dell’impegno sociale. Il pomeriggio sarà dedicato a temi delicati e urgenti: l’associazione CDCP aprirà il dibattito parlando di sex work, tratta e sfruttamento, seguita da un momento dedicato alla salute mentale curato dall'associazione Tutto Annodato. Con il calare del sole, l’atmosfera si sposterà verso l’intrattenimento intelligente e graffiante. Il palco accoglierà prima la stand-up comedy di Xhuliano Dule, capace di smontare con cinismo e ironia i pregiudizi della società moderna, e successivamente Energia Stella Sofia, cantautrice torinese che fa della sua musica uno spazio di resistenza e critica sociale. A chiudere la prima serata saranno le atmosfere dark e l'elettronica magnetica dei Melancholia, il trio umbro che ha saputo conquistare il grande pubblico con un sound internazionale e fuori dagli schemi.

Il festival proseguirà sabato 2 maggio con una scaletta altrettanto densa di contenuti. I talk pomeridiani vedranno protagoniste le associazioni Break the silence, con un focus su donne e lavoro, e ASCS, che affronterà il tema dello sfruttamento nel mondo dei rider. Dalle 20, la musica tornerà a essere il filo conduttore della manifestazione in un crescendo di generi e vibrazioni. Ad aprire le danze sarà il talento di Neno, voce del nuovo pop piemontese capace di unire melodia classica e influenze soul. Seguirà l’impatto travolgente dei Cara Calma, realtà di punta dell'alternative rock italiano, che porterà a Chieri tutta la potenza viscerale del punk e dell'emo. Il gran finale sarà invece affidato alla Funky Club Orchestra, un vero e proprio collettivo del ritmo che trasformerà il parco in una pista da ballo all'insegna del funk e della black music più raffinata.

Tutto il programma https://www.comune.chieri.to.it/it/news/intrecci-festival-2026