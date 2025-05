Carmagnola, Nicco spegne le polemiche: “Nessuna riconversione per l'ospedale, sono notizie infondate"

"Non esiste alcuna volontà di riconversione dell'ospedale di Carmagnola". Lo dichiara Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale del Piemonte, confutando in maniera netta le notizie che stanno circolando in queste ore.

"Insieme all'assessore Federico Riboldi, con cui mi confronto quasi quotidianamente - sottolinea Nicco -, voglio rassicurare tutti i cittadini del carmagnolese smentendo categoricamente l'ipotesi di ridimensionamento. Non esiste alcuna indicazione politica di dare seguito ad una scelta del genere nel Piano Socio Sanitario in fase di elaborazione. Anzi si sta lavorando per incrementare i servizi territoriali dell'intera Asl To5. Un nuovo assetto che troverà il suo completamento definitivo, non prima di 4-5 anni, con la realizzazione del nuovo ospedale di Cambiano. Fino ad allora è comunque prevista la messa in funzione di due ospedali di comunità, uno a Nichelino e l'altro a Carignano, e tutta una serie di 'Case di comunità' i cui lavori sono in corso: a Vinovo, Trofarello, La Loggia, Castelnuovo Don Bosco, Poirino e la stessa Carmagnola. Sono state anche giá attivate tre Centrali Operative Territoriali a Nichelino, Moncalieri e Chieri. Non vi è, quindi, alcuna intenzione di toccare, in diminuzione, i servizi".

Il presidio ospedaliero di Carmagnola rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio "e il suo ruolo prezioso non è, da noi, in alcun modo messo in discussione", rimarca il presidente.

"Siamo consapevoli della difficoltà del compito, ma, con l'assessore Riboldi, la nostra volontà è quella di continuare a lavorare in modo responsabile per difendere i nostri presidi territoriali e lavoriamo per rafforzarli, non per ridurli. Per aumentare le prestazioni garantite ai cittadini, non per diminuirle", conclude Nicco.