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Sport | 30 aprile 2026, 18:10

La carica dei 400 per il primo ‘Torneo Storm’ di hockey

La manifestazione organizzata da Pinerolo Ghiaccio occuperà il Palaghiaccio per due fine settimana

(Foto di repertorio)

(Foto di repertorio)

In città sono attesi 400 atleti e oltre 1.000 pernottamenti: sono questi i numeri del primo ‘Torneo Storm’, lanciato da Pinerolo Ghiaccio.

La società hockeistica è nata lo scorso anno e conta su 156 atleti di diverse categorie: tutte le giovanili, una prima squadra maschile in Ihl 1 e una femminile in A.

Il Torneo di hockey su ghiaccio si svolgerà dall’1 al 3 maggio e dal 9 al 10 al Palaghiaccio olimpico di viale Grande Torino.

Le categorie coinvolte sono le Under 10, 12 e 14, con in pista 26 squadre di 6 regioni italiane. Per garantire lo svolgimento della manifestazione, tra logistica e accoglienza, saranno impegnati 50 volontari.

Marco Bertello

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