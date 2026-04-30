La carica dei 400 per il primo ‘Torneo Storm’ di hockey

In città sono attesi 400 atleti e oltre 1.000 pernottamenti: sono questi i numeri del primo ‘Torneo Storm’, lanciato da Pinerolo Ghiaccio.

La società hockeistica è nata lo scorso anno e conta su 156 atleti di diverse categorie: tutte le giovanili, una prima squadra maschile in Ihl 1 e una femminile in A.

Il Torneo di hockey su ghiaccio si svolgerà dall’1 al 3 maggio e dal 9 al 10 al Palaghiaccio olimpico di viale Grande Torino.

Le categorie coinvolte sono le Under 10, 12 e 14, con in pista 26 squadre di 6 regioni italiane. Per garantire lo svolgimento della manifestazione, tra logistica e accoglienza, saranno impegnati 50 volontari.