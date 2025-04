Inaugurata a Nichelino la 12esima edizione della Festa del Libro

Un mese di eventi e iniziative per celebrare l'importanza della lettura. Alla biblioteca civica Arpino di Nichelino è stata inaugurata nella serata di ieri, martedì 29 aprile, la 12esima edizione della Festa del Libro, che vedrà diversi appuntamenti legati anche all'imminente kermesse di Torino con Salone Off. "Ricette dal mondo" per favorire l'integrazione La serata, che ha visto una nutritissima presenza di pubblico, è stata introdotta da Michele Pansini, ex assessore alla Cultura di Nichelino e perfetto nel ruolo di gran cerimoniere, che ha ricordato come la ventina di eventi in programma sono "il risultato di un grande lavoro di squadra e della comunità per promuovere l'importanza della lettura. Noi siamo anche quello che leggiamo", ha sottolineato.

Il sindaco Giampiero Tolardo ha parlato dell'importanza della lettura: "attraverso le sue pagine ci apre a mondi diversi e ci permette di viaggiare con la fantasia. Il progetto di Spi Cgil 'Se non sai non sei', rivolto alle donne straniere per imparare la lingua italiana, con la pubblicazione di un volumetto dedicato alla cucina con 'Ricette dal mondo', è uno straordinario modo di favorire l'integrazione e non allontanare il diverso, come vorrebbe fare qualcuno". Ricordando Angelino Riggio