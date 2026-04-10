Baby gang e vandalismi: il caso dei giardini Coggiola e di via Servais

La percezione di sicurezza nei giardini pubblici e in alcune aree residenziali della Circoscrizione 4 torna a essere un tema caldo. A riaccendere l’attenzione sono due interpellanze presentate dal consigliere Luca Maggia (Fratelli d’Italia), che riportano segnalazioni dei residenti su episodi di degrado e comportamenti ritenuti critici. Due i punti sotto osservazione.

I giardini Coggiola

Il primo caso riguarda i giardini Coggiola, dove, secondo quanto riportato nell’atto, un gruppo di minori avrebbe dato vita a episodi di vandalismo e disturbo della quiete pubblica, con presunti accessi anche nei locali della vicina chiesa “Madonna Divina Provvidenza”. Le segnalazioni dei residenti descrivono una situazione percepita come ripetuta nel tempo e in peggioramento, con atti di disturbo sempre più frequenti.

Via Servais

Il secondo documento si concentra invece sull’area di via Servais, nei pressi della fermata della linea 71, di fronte al Villaggio delle Rose. Anche in questo caso vengono riportate segnalazioni di cittadini che parlano di comportamenti molesti ai danni di anziani e persone con disabilità, oltre a episodi di aggressioni e furti di monopattini e denaro. "Chiediamo - ha spiegato Maggia -, di attivare progetti di intervento mirati, anche attraverso controlli più puntuali della polizia locale".

Prevenzione del disagio

Sul tema è intervenuto il presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re, che ha preso atto delle segnalazioni annunciando - già la prossima settimana - una commissione con la cooperativa Frassati dedicata alla prevenzione del disagio e all’educativa territoriale, coinvolgendo i servizi sociali. Parallelamente, ha riferito che la situazione sarà oggetto di confronto anche con la polizia locale.