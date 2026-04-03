“Autostrada dello spaccio”, le accuse di Fratelli d'Italia sulla ciclabile di via Nizza

Non passa (con soli 8 a favore) in Circoscrizione 8 la mozione che chiedeva maggiori controlli lungo via Nizza, nel tratto tra piazza Bengasi e piazza Carducci, segnalato da alcuni cittadini come zona critica soprattutto nelle ore serali e notturne.

La protesta

Il documento, presentato dalla consigliera di Fratelli d’Italia Claretta Marchi, prendeva spunto da diverse segnalazioni relative a un uso improprio della pista ciclabile. In particolare, viene denunciata la presenza frequente di monopattini elettrici utilizzati - secondo quanto riportato - anche da soggetti dediti allo spaccio, spesso a velocità sostenuta, senza luci e con comportamenti pericolosi.

Al centro della mozione non tanto il contrasto diretto allo spaccio, quanto le violazioni al Codice della Strada. Il testo ricorda, infatti, come la normativa entrata in vigore a dicembre 2024 vieti ai monopattini la circolazione su piste ciclabili e marciapiedi, oltre al trasporto di passeggeri e alla sosta fuori dalle aree dedicate.

I punti critici

Secondo quanto evidenziato, la situazione lungo via Nizza rappresenta oggi un rischio per la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti, soprattutto in un tratto caratterizzato da numerosi attraversamenti e immissioni laterali.

"Bisogna segnalare alla polizia municipale il ripetersi delle infrazioni su tutto il territorio e rafforzare i controlli - così Marchi -, in particolare nelle ore serali e notturne tra Bengasi e Carducci, anche a supporto delle forze dell’ordine".

"Su un punto, quello legato al nuovo codice della strada, siamo d'accordo - replica il coordinatore alla Viabilità della 8, Alberto Loi Carta -. Infatti i vigili sono già al lavoro per elevare eventuali multe".