Risse e schiamazzi notturni, far west in strada al Regio Parco

Ancora tensioni e caos in periferia. Dopo l'accoltellamento di un 19enne in via Monterosa, nella tarda serata di venerdì, una identica scena (per fortuna con finale diverso) si è ripetuta a pochi isolati di distanza. All’incrocio tra via Cravero e via Sinigaglia, nel quartiere Regio Parco, dove alcuni gruppi di giovani - sia ragazzi che ragazze - si sono affrontati in strada dando vita a violente liti.

Far west in strada

Scene da far west filmate dai balconi dai residenti. Due le le risse, avvenute in due momenti distinti della serata. Sul posto è stato necessario l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile, che sono riusciti a riportare la situazione alla calma. Non si sono registrati feriti. L’episodio ha riacceso i riflettori sulla sicurezza nel borgo, dove - secondo molti - episodi simili sarebbero ormai all’ordine del giorno. A sollevare la questione è anche Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Circoscrizione 6, che ha denunciato la situazione con un post su Facebook.

Troppi problemi

"Da tempo - scrive Marino -, un’attività presente nel tratto interessato sta generando problemi di ordine pubblico, a causa di alcuni frequentatori molesti e spesso violenti. Le immagini delle risse mostrano una situazione intollerabile, presumibilmente legata anche all’abuso di alcolici. Ogni sera si registrano schiamazzi, litigi e disturbi alla quiete pubblica, costringendo molti cittadini a vivere nel disagio e nella paura". La questione, verosimilmente, verrà affrontata al tavolo sulla sicurezza.