Domenica 3 maggio è la Giornata mondiale della Risata: un sorriso, mille benefici

Un sorriso, mille benefici. Si celebra domenica 3 maggio la Giornata mondiale della Risata per la Pace nel mondo, istituita nel 1998 dal medico indiano Madan Kataria, fondatore del movimento internazionale dello Yoga della Risata.

Salute, felicità e pace, questa la missione del World Laughter Day e il perché ogni prima domenica di maggio vengono organizzate tante iniziative per creare una coscienza globale di fratellanza, grazie alla Risata, linguaggio universale che tutti sono in grado di parlare.

Non è solo un modo di dire: ridere fa bene. Ad esempio, si producono endorfine, si riducono gli ormoni dello stress e si rafforza il sistema immunitario. Sono anche noti i benefici per il benessere fisico: si bruciano calorie e si contraggono gli addominali.

Insomma sono davvero tanti i motivi per cui una risata allunga la vita.