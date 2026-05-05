"Fuori di Asparago": il Re della Tavola conquista Torino al Mercato Centrale

L’eccellenza del territorio santenese si prepara a sbarcare nel cuore pulsante del capoluogo piemontese. In un connubio perfetto tra tradizione agricola e dinamismo urbano, sabato 9 maggio dalle ore 18:00, la bottega “Cantina Social” presso il Mercato Centrale di Torino ospiterà “Fuori di Asparago”.

L’evento rappresenta l’anteprima ufficiale della storica 93ª Sagra dell’Asparago di Santena (prevista dal 15 al 24 maggio) e fa parte del progetto creativo "I 5 sensi dell'asparago", curato da Marco Fedele in collaborazione con il FoodMagazine Tasta la Notizia.

L’Aperi-Asparago: un viaggio multisensoriale

Non sarà una semplice degustazione, ma una vera e propria esperienza immersiva. Presso la “Cantina Social - Bottega dei Sapori Piemontesi”, l’Asparago di Santena sarà il protagonista assoluto di un percorso gastronomico studiato per esaltare le sue proprietà organolettiche.

I visitatori potranno scoprire il "Re della Tavola" primaverile attraverso abbinamenti inediti con piatti tipici del territorio e una selezione vinicola d’eccellenza curata dagli esperti di Cantina Social. "Fuori di Asparago vuole portare l'autenticità di Santena in un contesto cosmopolita", spiegano gli organizzatori, anticipando i profumi e i sapori che caratterizzeranno la Sagra vera e propria.

Sinergia e territorio: i partner dell’iniziativa

Il successo dell’evento nasce da una fitta rete di collaborazioni locali. L’iniziativa vede infatti la partecipazione attiva di:

Cantina Social e Mercato Centrale Torino come sedi dell’eccellenza.

e come sedi dell’eccellenza. Il Comune di Santena e la Pro Loco di Santena , custodi della tradizione.

e la , custodi della tradizione. Tasta la Notizia FoodMagazine e TOradio, per il racconto mediatico e l'intrattenimento.

Durante l’aperitivo verranno inoltre svelate, in anteprima assoluta, alcune delle novità e delle "chicche" del programma ufficiale della Sagra di Santena, rendendo l'appuntamento imperdibile per gourmet, appassionati di tradizioni locali e addetti ai lavori.

Info Utili e Contatti

Evento: Fuori di Asparago – Aperi-Asparago

Quando: Sabato 9 Maggio, ore 18:00

Dove: Cantina Social c/o Mercato Centrale Torino (Piazza della Repubblica, 25)

Pre-Sagra: 15-24 Maggio a Santena (TO)

Perché l'Asparago di Santena è unico? La sua particolarità risiede nei terreni sabbiosi tipici della zona, che conferiscono al germoglio una tenerezza e un sapore dolce e delicato, rendendolo tra i più pregiati d'Italia. Eventi "OFF" come questo aiutano a digitalizzare la tradizione, portando il prodotto locale all'attenzione di un pubblico giovane e attento alla qualità.