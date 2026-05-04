I segreti del cinema torinese dietro le quinte: Film Commission apre le porte per i suoi 25 anni

Cinque giornate di Open Day dedicati a studentesse e studenti, ma anche ai cittadini e agli appassionati, per mostrare cosa accede dietro le quinte della produzione audiovisiva.

È l'iniziativa pensata da Film Commission Torino Piemonte nell'ambito delle celebrazioni 25 anni d’attività.

Per l'occasione la sede di via Cagliari 42 sarà aperta al pubblico con eventi e attività speciali per raccontare la storia della Fondazione e valorizzare le numerose professionalità del comparto, dal casting al trucco, dalla scenografia alla produzione.

Le date

Le giornate di venerdì 8 maggio e venerdì 22 maggio saranno dedicate alle Scuole Superiori e agli studenti universitari mentre, nelle giornate di sabato 9 maggio e sabato 23 maggio, sarà il grande pubblico cittadino a poter partecipare al tour della sede.



Le iniziative si concluderanno sabato 13 giugno con un “Summer Party” che si articolerà in una giornata di Open Day diffusi nella città e altre occasioni di confronto e condivisione.



Prenderanno parte agli Open Day più di venti professionisti e capi reparti tra i più attivi sulle produzioni nazionali e internazionali realizzate sul territorio.

I professionisti

CASTING

Saranno presenti Elena Aime, Leucotea Monti, Sara Patti, Luana Velliscig raccontando come si scelgono figurazioni e comparse, le modalità di svolgimento dei provini, i criteri di selezione;



COSTUMI

Cristina Audisio, Francesca Cibischino, Sara Giovene, Silvia Nebiolo approfondiranno realizzazione e uso degli abiti di scena per attori e comparse,

attraverso la viva voce di chi li sceglie e li confeziona;



LOCATION MANAGER

Federico Fusco, Luca Garzigliato, Sara Montironi, spiegheranno il lavoro svolto - in stretta sinergia con il reparto di regia e scenografia – per la scelta dei luoghi dove si realizzerà il film o la serie tv;



SCENOGRAFIA

Interverranno Elisabetta Ajani, Mario Scarzella e Ascanio Viarigi insieme alle arredatrici Carola Benedetti e Morena Trevisiol presentando le

varie fasi di costruzione di ambienti, fondali, oggetti di scena che portano alla creazione di interni e strutture scenografiche;



TRUCCO E ACCONCIATURE

Saranno presenti le truccatrici Paola Fracchia, Vanessa Ferrauto, Noemi Litrico, Ilaria Dixyna Spadaro insieme alle Hair Stylist Rosa Calì, Antonella Capomolla e Giorgia Martinetti, che mostreranno dal vivo le tecniche di preparazione di cast, attori/attrici e figurazioni.

Per prendere parte agli Open Day è obbligatoria la prenotazione. Per ogni giornata: accesso ogni mezz’ora dalle ore 10.00 alle ore 16.30

Durata complessiva del tour: un’ora e mezza circa- L’ingresso è gratuito attraverso la compilazione di apposito modulo.