Meteo, il maltempo durerà per qualche giorno, le precipitazioni saranno irregolari

A livello di meteo, la nuova settimana si apre all'insegna di perturbazioni atlantiche in sequenza, che tuttavia date le correnti sudoccidentali porteranno piogge diffuse per lo più sulle Alpi e la Liguria. In quest'ultima regione potranno esserci eventi più intensi.

A Torino avremo invece questa situazione

Da oggi, lunedì 4, a mercoledì 6 maggio. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto anche se non mancheranno temporanee schiarite. Piogge anche rilevanti su Alpi occidentali tra oggi e domani e poi irregolari sulle pianure. Mercoledì probabili forti temporali al pomeriggio su settori piemontesi settentrionali per il passaggio di un fronte freddo in quota. Temperature in calo più per il maltempo che per la tipologia di aria, che sarà per lo più di estrazione calda e umida, soprattutto nelle massime che saranno comprese tra 16 e 19 °C. Minime alte e in genere oltre i 10 gradi, comprese tra 12 e 13 °C. Venti generalmente deboli variabili. Possibili forti raffiche durante i temporali.

Tra giovedì 7 e domenica 10 maggio. Tempo in miglioramento, ma sempre sotto correnti sudoccidentali, per cui ci aspettiamo ancora eventi irregolari e isolati di difficile localizzazione al momento. Temperature che rimarranno stazionarie e in linea con il periodo.

Previsioni stagionali

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Torino

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