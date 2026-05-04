Tre incontri a Villa Olanda per il futuro delle valli del Pinerolese

Valorizzare le aree interne trasformandole da zone marginali a centri di innovazione, è questo che vuole portare con sé il ciclo di incontri ‘Nuove Idee per Nuovi Territori’, promosso dalla Diaconia Valdese in collaborazione con Radio Beckwith Evangelica. Gli appuntamenti saranno ospitati nella cornice di Villa Olanda e mirano a coinvolgere Amministrazioni, associazioni e cittadini nello sviluppo delle valli del Pinerolese.

Tra i progetti vi è la presentazione del nuovo spazio coworking proprio a Villa Olanda, dove c’era il Museo della Pietra, progettato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino. Non si tratta di un semplice ufficio condiviso, ma di un luogo aggregativo pensato per favorire lo scambio tra residenti e visitatori temporanei stimolando così la rigenerazione del tessuto locale attraverso la partecipazione attiva di enti e professionisti del territorio. “È un progetto ambizioso - commenta la project manager Valeria Lucenti - ma speriamo davvero che il coworking possa diventare un punto di riferimento e di rilancio del territorio”. Il percorso si articola in tre date, con inizio sempre alle 17 a Villa Olanda in Via Fuhrmann 23 a Luserna San Giovanni. Le date degli incontri sono: mercoledì 6 maggio, incontro rivolto alle Amministrazioni, giovedì 21 maggio, sessione dedicata alle associazioni e venerdì 5 giugno con un evento aperto a tutti i cittadini interessati.

Oltre al coworking, verrà presentato il progetto ‘Digit/Alp’ di Rbe, focalizzato sul diritto all'informazione e sulla gestione dei segnali radio e Tv nelle zone alpine. Si parlerà inoltre di altri progetti che riguarderanno le valli e il rilancio dei territori. Tutti gli incontri si concluderanno con un apericena offerto.

Per partecipare, compilare il questionario a questo link.