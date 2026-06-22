Nichelino, città dei murales, omaggia la coppia Terence Hill-Bud Spencer

Nichelino ormai da anni è diventata la città dei murales: da quello dedicato a Piero Angela per proseguire con quelli con protagonisti don Milani, la vicina Palazzina di Stupinigi piuttosto che Primo Levi.

L'omaggio a Terence Hill e Bud Spencer in via Cervi

A questa vera e propria collezione di opere d'arte, quasi una galleria a cielo aperto, si sta per aggiungere un nuovo tassello. E stavolta non per iniziativa di Nichelino Lights Up, il progetto di street art fortemente voluto dall'assessore Fiodor Verzola. In via Cervi, accanto ad una carrozzeria molto nota in città, sta per vedere la luce il murale dedicato a due icone del cinema italiano, la premiata ditta Terence Hill-Bud Spencer, che ha fatto appassionare milioni di spettatori con i loro 'spaghetti western'.

L'opera del giovane Nicholas Murales (nome omen, verrebbe da dire) si è meritata subito i complimenti dell'assessore Verzola. "Negli anni, da quando ho avuto l’idea di immaginare uno sviluppo artistico di Nichelino attraverso i murales, pensando che anche la nostra piccola società di periferia avesse qualcosa da raccontare, non mi sarei mai immaginato un risultato del genere. Per questo la notizia più bella del nuovo murales dedicato a Bud Spencer e Terence Hill non è soltanto l'opera in sè, ma il fatto che nasca al di fuori del progetto istituzionale, dalla spontanea volontà di un privato cittadino che ha deciso di raffigurare sulla propria attività commerciale due figure che fanno parte del patrimonio culturale di tutte e di tutti noi".

Verzola: "Attecchito il seme di Nichelino Lights Up"

Per Verzola questo è un "risultato magnifico perché significa che un seme è stato piantato e che l’idea di raccontare Nichelino attraverso la street art e attraverso le passioni libere delle persone, ha iniziato a camminare da sola. Sono convinto che questo murale non sarebbe mai nato senza Nichelino Lights Up. E allora benvenuti a Bud Spencer e Terence Hill nella galleria a cielo aperto della nostra città - ha concluso l'assessore - Perché quando una comunità inizia a raccontarsi da sola attraverso l’arte, significa che qualcosa di importante è già successo".