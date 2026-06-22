Stand up & down: la comicità continua a fare "su e giù" per le Gru

Stanr up & down arriva alla sua terza e ultima tappa dopo due serate che hanno trasformato le gallerie rinnovate di Le Gru in un fringe festival itinerante. Venerdì 26 giugno, nei tre palchi si susseguono in staffetta Roberto Anelli e Stephany Aiello in un botta e risposta esilarante e a chiudere, grand finale di Tiberio Cosmin!



Il format, nato per far vibrare i passages e le gallerie rinnovate dal recente restyling come un festival diffuso, conferma la sua vocazione pop e inclusiva: tre comici per serata, nove performance gratuite, dalle ore 17.00 alle 20.40, tra aperitivo anticipato e pre-serata. Anche il terzo appuntamento prevede performance diffuse in tre diverse location, accanto ai dehors dei locali simbolo del nuovo modo di vivere Le Gru: Caffè del Centro in Piazza Sud primo piano, Chiosco Coffee & Friends in Piazza Nord primo piano e il Bar in Piazza Sud piano terra accanto a Legami. Qui gli artisti si alternano in performance a rotazione, trasformando le soste per un drink o uno spuntino in un’esperienza di comicità dal vivo, dove la vicinanza con il pubblico e il clima informale diventano parte dello spettacolo.

Oltre agli spettacoli di stand-up, la galleria si anima con contenuti dedicati a divertimento, benessere e beauty, sviluppati in collaborazione con i marchi presenti a Le Gru. iinsieme a promozioni e piccole sorprese pensate per rendere ogni passaggio un’accogliente scena di festa.

Roberto Anelli, palermitano classe 1986, costruisce l'umorismo con la stessa cura con cui si costruisce una storia: non semplici battute, ma monologhi con struttura, tensione e risoluzione. Già autore e sceneggiatore cinematografico con due film distribuiti da Medusa, dal 2019 ha fatto della stand up il suo territorio principale, portando in tour spettacoli come POV e Muccabanana, un viaggio sardonico e preciso nel disagio contemporaneo.

Stephany Aiello porta sul palco un piglio tagliente e autentico, una comicità senza filtri e senza troppa diplomazia, capace di far ridere perché dice quello che si pensa ma non si dice. Il suo stile irriverente si presta perfettamente alla dimensione informale e in movimento di Le Gru, dove la vicinanza con il pubblico è essa stessa parte dello spettacolo.

A chiudere ogni palco c'è Tiberio Cosmin: di origini rumene, fondatore dei Pota Boyz e Golden Buzzer di Frank Matano a Italia's Got Talent 2023, Cosmin ha costruito una carriera che fonde stand up intelligente, teatro e improvvisazione in un equilibrio raro. Il suo monologo sulle differenze tra Italia e Romania, finito in tendenza su YouTube e TikTok dopo la puntata di IGT, è diventato quasi un documento comico di un'epoca: cinico, preciso, sorprendentemente commovente.

A cucire insieme le tre location e guidare il pubblico da un palco all'altro è ancora una volta Antonio Piazza, ex ingegnere siciliano e oggi figura di riferimento della stand up comedy torinese, capace di trasformare ogni transizione in un momento di spettacolo.