Sport e beneficenza: al Carrara il successo del primo Memorial Federico Varacalli

Una giornata di sport, memoria e solidarietà ha animato il campo sportivo del Carrara '90 di corso Appio Claudio 192, teatro del primo Memorial dedicato a Federico Varacalli, l'ex consigliere del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 4 tragicamente scomparso un anno fa dopo una lunga malattia. Volto molto conosciuto nel quartiere non solo per il suo impegno politico, ma anche per la sua presenza costante sul territorio.

L’iniziativa, organizzata dai consiglieri delle Circoscrizioni 3 e 4, Valentino Troisi e Walter Caputo, ha visto una buona partecipazione di pubblico e la presenza di rappresentanze istituzionali, sportive e del mondo associativo e artistico.

Il ricordo di Federico e il momento di raccoglimento

Prima del fischio d’inizio è stato osservato dai presenti un minuto di silenzio in memoria di Federico. Nel corso della manifestazione è stata, inoltre, consegnata una targa simbolica alla moglie e ai figli, presenti sugli spalti, in un momento particolarmente sentito.

La partita e la giornata sportiva

Sul campo si sono affrontate una rappresentativa della Circoscrizione 3 (con - tra gli altri - Troisi, Alessandro Di Gesu e Franco Dante) e una formazione mista del Carrara e artisti (con la partecipazione di Sossio Aruta, tronista ed ex bomber di Campioni). La sfida è terminata 3-2 per la compagine politica. Presente tra le fila dei padroni di casa il direttore tecnico del Carrara, Alessandro Dardo, oltre al regista, Nicola Palmese. Decisivo il portiere Franco De Luca, attuale preparatore dei portieri di Torino Women..

La partita si è disputata nella pausa tra la mattina il pomeriggio, all’interno di un torneo di bambini organizzato dal Carrara (annata 2018), che ha accompagnato l’intera giornata sportiva. Tutta la manifestazione è stata presentata da Monica Amore, recentemente salita alla ribalta il suo "tormentone" estivo, "Stai con Me". All’evento anche Alessio Pili Stella, il Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne.

Gara di solidarietà

La premiazione finale è stata eseguita dal presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, e dal presidente del Carrara ’90, Claudio Bello, insieme alla moglie Sabrina. La manifestazione ha avuto anche (se non soprattutto) finalità solidali, con una raccolta fondi destinata alla Fondazione Tumori Muscolo Scheletri Rari Onlus, realtà impegnata nella ricerca e nel supporto ai pazienti.