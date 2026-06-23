Musica e diritti delle donne: standing ovation per “Una mimosa per sempre”

Torino-Lucento: standing ovation e pelle d’oca; in due espressioni la serata musicale dedicata ai diritti della donna che si è svolta lo scorso venerdì 19 giugno nella sala della Chiesa di Scientology di via Sansovino 244.

Le pareti vibravano di bellezza, a partire dalla sublime interpretazione vocale del soprano Anna Delfino accompagnata dal sapiente e appassionato pianismo di Renata Seranella. I colori sonori dall’elegantissima musicalità della flautista e poetessa Elena Cecconi hanno fatto da contrappunto, assieme alle letture di Alessia Dettoni che dello spettacolo UNA MIMOSA PER SEMPRE…non solo l’8 marzo” è ideatrice e voce narrante.

“Abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di assistere da vicino ad una rappresentazione artistica di altissimo livello - così Giuseppe Cicogna, organizzatore della rassegna di eventi pensati per alimentare momenti di aggregazione e cultura nelle periferie – Artiste di questa caratura con così grande sensibilità e umiltà sono rare quanto preziose. Non le si può ringraziare abbastanza.

Il veicolo della musica, dello spettacolo, dell’arte, hanno trasmesso un messaggio forte e chiaro: i Diritti Umani, come strumento di pace e rispetto reciproco, vanno conosciuti, perseguiti, sostenuti ogni giorno. La rassegna riprenderà martedì 29 settembre.