L'ex Buon Pastore e via Traves accoglieranno tutto l'anno i senzatetto

Prosegue l'impegno di Torino a sostegno dei senzatetto. Su impulso degli assessori Jacopo Rosatelli (Politiche Sociali), Marco Porcedda (Sicurezza) e Francesco Tresso (Protezione Civile) è stata prolungata fino al 30 aprile 2026 l'apertura dei due centri di accoglienza di via Traves 15 e dell' “ex Buon Pastore” di corso Regina Margherita 153.

Le due strutture, operative 24 ore su 24, accolgono temporaneamente persone in grave difficoltà, tra cui famiglie e minori stranieri non accompagnati in attesa di collocazione.

Attualmente i due hub sono in grado di ospitare complessivamente fino a 150 persone e nel corso del 2024 sono oltre mille quelle che vi hanno trovato rifugio.

"Garantire la continuità di questi due presidi significa consolidare un modello di intervento fondato sulla personalizzazione dei percorsi, l’accesso ai diritti fondamentali e la costruzione di opportunità concrete di inclusione – afferma Jacopo Rosatelli, assessore alle Politiche sociali della Città di Torino -. Questi spazi non sono solo un riparo sicuro, ma luoghi in cui le persone possono essere ascoltate e accompagnate verso opportunità di autodeterminazione".