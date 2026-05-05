Il Salone del Libro arriva nei quartieri: Vanchiglia protagonista del Salone Off

Torna anche nel 2026 il Salone Internazionale del Libro di Torino con la sua articolazione diffusa nei quartieri attraverso il Salone Off, giunto alla sua ventiduesima edizione. La Circoscrizione 7 rinnova la propria adesione al programma, portando una fitta rete di eventi culturali gratuiti tra Vanchiglia e altri spazi del territorio.

Vanchiglia al centro del programma culturale

Il quartiere Vanchiglia sarà il fulcro dell’edizione 2026, con un calendario ricco di incontri con autori, letture sceniche, presentazioni editoriali, spettacoli teatrali e iniziative dedicate a famiglie e bambini. L’obiettivo è valorizzare uno dei contesti più vivaci dal punto di vista culturale e partecipativo della città.

Tra gli appuntamenti principali figura l’incontro di venerdì 15 maggio alle 18 nell’Aula Magna del Campus Einaudi, dove il cardinale Roberto Repole dialogherà con Aldo Cazzullo sul tema di San Francesco, in un confronto tra spiritualità, attualità e cultura.

Spettacoli e attività per tutte le età

Il programma dedica ampio spazio anche ai più giovani. Domenica 17 maggio alle 16.30 il Teatro Giulia di Barolo ospiterà l’evento “Mi presento: sono Geronimo Stilton!”, pensato per bambini e famiglie, con un format interattivo legato al celebre personaggio letterario.

Sempre nella giornata di domenica, alle 18 in piazza Santa Giulia, è previsto un flash mob di danze greche realizzato in collaborazione con Fondazione Contrada e Torino che Balla, trasformando lo spazio urbano in un luogo di partecipazione collettiva e performance dal vivo.

Una rete culturale diffusa nella Circoscrizione 7

Accanto al cuore di Vanchiglia, il Salone Off coinvolgerà anche altri luoghi della Circoscrizione 7, con iniziative culturali diffuse pensate per ampliare l’accesso alla cultura.

Tra queste, venerdì 15 maggio alle 18 al Centro d’Incontro di corso Casale 212 sarà inaugurata la mostra “Il talento artistico di Emilia Maidanska”, a cura dell’associazione ACMOS. L’esposizione è dedicata alla giovane artista ucraina scomparsa a Torino, e ne valorizza il percorso creativo e la sensibilità espressiva.