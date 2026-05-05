E' iniziato il conto alla rovescia per la quarta edizione di Trofarello Live Music, tre giorni di musica, sapori e momenti di condivisione a Piazzale Europa dal 15 al 17 maggio prossimi.

Un fine settimana dedicato allo street food, alle birre artigianali, ai mercatini, ai laboratori per bambini e ai concerti live, pensato per famiglie, gruppi di amici e appassionati di musica dal vivo. Il programma musicale prevede Roberto Molinaro venerdì 15, la Max Forever Tribute Band sabato 16 e The Queen Tribute domenica 17.

L’Assessore alle Manifestazioni Beppe Scaglia dà appuntamento a tutta la cittadinanza a questo importante evento, ormai diventato un momento fisso del calendario delle manifestazioni di Trofarello. Quest’anno arriva con una novità: tre giorni interamente dedicati alla musica, accompagnati dallo street food che animerà tutto Piazzale Europa. Sarà l’occasione per stare insieme, mangiare, ascoltare buona musica e vivere un fine settimana pensato davvero per tutti. Abbiamo voluto dare una nuova organizzazione a Trofarello Live Music, anche grazie alla collaborazione di By Different Event, per costruire qualcosa di significativo e capace di coinvolgere ogni fascia d’età. "Un ringraziamento va anche alla Pro Loco e alla sua presidente Pina Rizzi, sempre presenti e al nostro fianco in tutte le iniziative, oltre a tutti gli uffici comunali impegnati nell’organizzazione di questo appuntamento".

Il Sindaco Stefano Napoletano si unisce all’invito dell’Assessore Scaglia alla popolazione, ricordando come questa sia ormai la quarta edizione di un appuntamento importante per Trofarello, che apre una serie di eventi dedicati all’estate e alla voglia di stare all’aperto. "Nel corso di questi anni si è lavorato sul tempo libero e sulla socialità perché la città ha bisogno di ritrovarsi e vivere momenti di aggregazione. Trofarello Live Music ha rappresentato, e con questo nuovo passo rappresenta ancora di più, un momento significativo per tutta la comunità. Sarà un weekend da vivere insieme".