A Ciriè torna la musica: cinque appuntamenti per il Music Festival

Dal 10 maggio al 19 settembre torna il Ciriè Music Festival , giunto alla settima edizione, organizzato dall’associazione “I Music Piemonteis” e patrocinato dalla Città metropolitana di Torino. Il viaggio musicale proposto dall’orchestra di fiati e dal coro dell’associazione ciriacese celebrerà i 50 anni dalla nascita dei Music ed inizierà domenica 10 maggio alle 16,30 con il concerto in programma in via Vittorio Emanuele, nella zona della chiesa di San Giuseppe. L’appuntamento successivo sarà sabato 20 giugno alle 21 nel cortile di Palazzo D'Oria, sede del Comune. Sabato25 luglio alle 17 appuntamento in via Vittorio Emanuele nella zona della chiesa di Borgo Loreto. Domenica 2 agosto alle 21 21 il concerto sarà in piazza San Giovanni, mentre sabato 19 settembre alle 16,30 l’orchestra e il coro de “I Music Piemonteis” si esibiranno in viale della Stazione e corso Martiri della Libertà.

L’orchestra e coro ciriacesi vennero costituiti nel 1976 per iniziativa del maestro Ugo Bairo, presidente emerito e fondatore recentemente scomparso, con l’intento di favorire la socializzazione tra giovani attraverso la musica e la riscoperta del patrimonio culturale. Dal 1983 “I Music Piemonteis” sviluppano una serie di scambi internazionali, con tournée all’estero e l’accoglienza di gruppi stranieri a Ciriè. Sono stati interessati agli scambi e alle tournée tutti i Paesi europei, Israele, Stati Uniti d’America, Brasile, oltre ad un omaggio al Santo Padre a Roma per l’Anno Santo con la collaborazione dei Ministeri Affari Esteri e Beni Culturali. Il repertorio spazia dai successi pop-rock moderni al jazz ad alcuni brani originali per orchestra a fiati. All’interno dell'associazione si è costituito il gruppo itinerante Street Band che ha animato eventi locali, i festeggiamenti per le Olimpiadi di Torino 2006 e più volte il Columbus Day a New York.