Musica e festa in Circoscrizione 5 per l’80esimo della Banda Salus

Domenica 24 maggio 2026 la Circoscrizione 5 sarà attraversata da musica, sfilate e momenti di festa per celebrare l’80° anniversario di fondazione della Banda Musicale Salus Aps. L’appuntamento si svolgerà dalle 10 alle 13 in piazza della Vittoria, con un programma che coinvolgerà tre formazioni bandistiche e il tessuto associativo del quartiere.

In caso di maltempo, l’evento sarà ospitato negli spazi del Santuario Nostra Signora della Salute, nel Salone Giovanni XXIII di via Vibò 26, garantendo comunque lo svolgimento completo della manifestazione.

Una giornata di musica diffusa nel quartiere

Il raduno vedrà la partecipazione di circa 90 musicisti appartenenti, oltre alla Banda Salus, alla Banda Musicale Città di Orbassano e all’Associazione Filarmonica Torino Mirafiori Aps. A loro si aggiungerà anche una formazione di Borgaretto, per un totale di circa un centinaio di spettatori attesi tra residenti e appassionati.

Le bande daranno vita a una sfilata musicale lungo diverse vie del quartiere per convergere in piazza della Vittoria, dove è previsto lo schieramento, l’esibizione congiunta e i saluti istituzionali.

Il programma della mattinata

La giornata inizierà alle 10 con il ritrovo e un primo momento di intrattenimento musicale. Seguiranno le sfilate coordinate lungo i percorsi cittadini che confluiranno in piazza della Vittoria attorno alle 10.15, con diversi itinerari di avvicinamento da via Stradella, via Saorgio e via Villar.

Alle 11 è previsto il momento centrale con l’esibizione dei complessi bandistici, i saluti delle autorità e un momento di festa condivisa. La manifestazione si concluderà intorno alle 12.30 con un rinfresco finale e la chiusura ufficiale alle 13.

L’evento si svolge in collaborazione con l’associazione commercianti di via Chiesa della Salute e in concomitanza con la tradizionale festa di via del quartiere.