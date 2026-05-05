Mattoncini e iperspazio: Star Wars in versione Lego sbarca a Le Gru

Dal 15 al 24 maggio, il centro commerciale Le Gru ospita in prima esclusiva nazionale l’evento Lego Star Wars, trasformando l’area eventi esterna coperta al primo piano in un universo ispirato alla celebre saga creata da George Lucas.

L’iniziativa accompagna l’attesa per l’uscita cinematografica di Star Wars: The Mandalorian & Grogu e propone un’esperienza immersiva pensata per tutte le età, tra costruzioni monumentali, installazioni scenografiche e spazi interattivi.

Il cuore dell’evento è rappresentato da due aree tematiche. Nell’area gioco, bambini e adulti possono divertirsi con migliaia di mattoncini LEGO, utilizzare tavoli dedicati alla costruzione e provare videogiochi a tema su console PS5. Qui prende forma anche un progetto collettivo: la realizzazione di una maxi statua di Darth Vader alta 2,5 metri. Nell’area espositiva, invece, i visitatori possono ammirare sculture realizzate interamente in Lego raffiguranti icone della saga come R2-D2, uno Stormtrooper e lo stesso Darth Vader, oltre a diorami ufficiali con astronavi e scene simbolo, accompagnati da contenuti video e materiali originali che raccontano l’universo narrativo di Star Wars.

L’evento è a ingresso libero e sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, mentre nel fine settimana l’apertura si estende anche alla fascia mattutina dalle 11 alle 13, oltre al pomeriggio dalle 15 alle 19. Si tratta di un’occasione per immergersi nella galassia di Star Wars in versione Lego, tra gioco, creatività e intrattenimento.