Il Cus Torino celebra 80 anni di sport con un maggio di eventi tra sport universitario e spettacolo

Si è svolta questa mattina presso la sede del Centro Universitario Sportivo torinese di via Braccini 1 la presentazione dei due eventi clou del mese di maggio del CUS Torino:

- IUC International University Challenge: 15 e 16 maggio 2026 presso l’impianto universitario di via Panetti 30 (Torino)

- CUSYNERGY: 24 maggio 2026 al Palavela, uno spettacolo sul ghiaccio per celebrare gli 80 anni del CUS Torino

Presenti alla conferenza stampa il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Prof. Riccardo D’Elicio, il Delegato per lo sport, la valorizzazione delle buone pratiche e gli stili di vita dell’Università di Torino e Direttore della Struttura Universitaria Interdipartimentale per le Scienze Motorie (SUISM) Prof. Alberto Rainoldi, in rappresentanza del Politecnico di Torino la Prof.ssa Giulia Mezzalama, Healthy Campus Project Manager e l’Assessore allo Sport e al Tempo Libero della Città di Torino Dott. Domenico Carretta. È stato portato un saluto anche del Dott. Daniele Donati, Direttore Generale di Parcolimpico S.r.l., non presente perché all’estero.

Due appuntamenti diversi ma uniti dallo stesso filo conduttore: lo sport come strumento di inclusione, crescita personale, partecipazione e comunità. Il primo evento presentato è stato la seconda edizione dell’International University Challenge, in programma venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026 presso gli impianti universitari cussini di via Panetti 30 e via Artom 30a. L’International University Challenge rappresenta una delle principali iniziative sportive e sociali dedicate alla popolazione universitaria torinese e nasce con l’obiettivo di valorizzare la multiculturalità e il dinamismo della comunità studentesca. Attraverso l’inclusione, il dialogo e la partecipazione attiva, la manifestazione contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e integrazione tra studenti provenienti da percorsi, realtà e culture differenti.

La partecipazione è aperta a tutte le studentesse e gli studenti dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino, che potranno iscriversi rappresentando un dipartimento, un collegio universitario, un’associazione studentesca o una comunità internazionale. Le due giornate saranno dedicate a un ricco programma di competizioni sportive che comprenderà tornei di calcio a 5, basket 3 contro 3, tennis, tennis tavolo, scacchi, badminton, sport da combattimento, padel, beach volley 3 contro 3 e pickleball, con formule maschili, femminili e miste a seconda delle discipline. Accanto all’attività agonistica, l’evento offrirà anche spazi di gioco libero con carte e giochi da tavolo, pensati per favorire la socializzazione e creare occasioni di incontro spontaneo tra studenti, rendendo l’esperienza ancora più inclusiva e partecipata. La manifestazione si concluderà sabato 16 maggio con il Closing Party by Errezeta Events, aperto a tutti, che animerà la serata con aperitivo e DJ set, trasformando lo sport anche in occasione di festa e condivisione. Sarà un evento all’aperto all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con la presenza di food truck, premi e gadget, nonché l’opportunità di vincere un viaggio.

Il secondo grande appuntamento sarà invece CUSYNERGY, in programma il 24 maggio 2026 alle ore 18 al Palavela di Torino, evento simbolo dei festeggiamenti per gli 80 anni del CUS Torino. Più di uno spettacolo, CUSYNERGY sarà una vera e propria esperienza immersiva capace di unire sport, musica e spettacolo in una cornice unica. Sul ghiaccio prenderà vita un racconto emozionante dedicato alla storia, ai valori e all’identità delle diverse sezioni sportive del CUS Torino, attraverso performance artistiche e momenti scenografici di grande impatto. Sarà un viaggio tra passato, presente e futuro, pensato per celebrare una lunga tradizione sportiva e per raccontare il ruolo che il CUS Torino continua a svolgere nella formazione, nella crescita e nella vita di migliaia di studenti e atleti. Tra gli ospiti annunciati figurano Irma Caldara, Riccardo Maglio e Raffaele Zich, mentre la colonna sonora della serata sarà arricchita anche dalla musica dal vivo di Strawman & Celine, insieme ad altre sorprese che renderanno l’evento ancora più speciale. CUSYNERGY rappresenterà un momento importante delle celebrazioni per gli 80 anni del CUS Torino: una serata pensata per emozionare il pubblico, valorizzare il percorso costruito in questi decenni e guardare con entusiasmo alle sfide future. I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili online su TicketOne https://www.ticketone.it/event/cusynergy-palavela-21567401/ e nelle biglietterie presso il CUS Torino di via Paolo Braccini 1 Torino (9:00–18:00) e presso il Palavela Via Ventimiglia 145 Torino (17-19).

Inoltre l’associazione Racing4Christian sosterrà lo spettacolo CUSYNERGY. Racing4Christian è l’associazione fondata da Cristina Verrastro in memoria del figlio diciannovenne Christian Colagrosso, scomparso il 13 settembre 2023 in seguito a un incidente stradale. L’associazione nasce con l’obiettivo di trasformare il ricordo di Christian in un impegno concreto: promuovere iniziative legate al sim racing, una delle sue grandi passioni, e sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale. Attraverso eventi, incontri e attività dedicate, Racing4Christian vuole contribuire a costruire una cultura più consapevole e responsabile della guida. Per fare in modo che la tragedia accaduta a Christian e alla sua famiglia possa diventare un avvertimento, un aiuto, una salvezza per tanti ragazzi come lui.

Con questi due appuntamenti, il CUS Torino conferma ancora una volta il proprio ruolo centrale nella promozione dello sport universitario e nella costruzione di una comunità sempre più inclusiva, dinamica e partecipata, capace di trasformare ogni evento in un’occasione di incontro, crescita e condivisione.

DICHIARAZIONI RELATORI

Queste le parole di Riccardo D’Elicio: “l’International University Challenge rappresenta per noi molto più di un evento sportivo: è un progetto strategico che contribuisce a rafforzare il percorso di internazionalizzazione dell’Università e del Politecnico di Torino, valorizzando la presenza degli studenti universitari stranieri e la ricchezza delle comunità accademiche internazionali presenti in città. Vogliamo rafforzare il dialogo e il coinvolgimento delle comunità di studenti stranieri presenti nei nostri atenei, che troppo spesso vivono esperienze parallele senza reali occasioni di incontro. Attraverso questa iniziativa creiamo opportunità concrete di socializzazione, aggregazione e interscambio tra giovani provenienti da paesi e culture diverse, utilizzando lo sport come linguaggio universale e strumento di connessione. È così che immaginiamo un’università sempre più aperta e una città sempre più internazionale. Allo stesso tempo, questo appuntamento si inserisce nel percorso di celebrazione degli 80 anni del CUS Torino, di cui lo spettacolo sul ghiaccio al Palavela rappresenta una delle tappe più significative. Sarà un momento altamente simbolico e partecipato, che vedrà protagoniste le 28 sezioni sportive del CUS e coinvolgerà tutta la cittadinanza. Un valore speciale sarà rappresentato anche dalla presenza delle famiglie dei nostri atleti, che contribuiranno a raccontare la storia e l’identità del CUS Torino, rafforzando quel senso di appartenenza che da ottant’anni ci rende un punto di riferimento per lo sport universitario e per tutta la città”.

È stata quindi la volta di Alberto Rainoldi: “l’Università di Torino è lieta di partecipare alla seconda edizione di questo evento che permette agli studenti delle comunità straniere dei due Atenei torinesi, di incontrarsi, conoscersi e comunicare con il linguaggio universale dello sport e dell’attività fisica contribuendo a consolidare il senso di comunità e collaborazione che desideriamo aiutare a crescere in queste generazioni di studenti. Quest’anno l’Università ha partecipato ancora più attivamente offrendo, a chi ne era ancora sprovvisto, la possibilità di effettuare la visita e ottenere gratuitamente il certificato medico all’interno delle azioni di Welfare erogate alla comunità studentesca. Quest’azione si inserisce nel progetto Ministeriale SAMBA, rivolto agli studenti di Unito e Polito, che -ormai da più di un anno- offre loro le più svariate occasioni per aumentare la consapevolezza sul proprio Benessere e sul miglioramento degli Stili di Vita”.

Le parole di Giulia Mezzalama: “eventi come l’International University Challenge e CUSYNERGY esprimono in modo concreto il valore strategico dello sport nel contesto universitario. Il conseguimento, a febbraio, della certificazione Platinum del programma FISU Healthy Campus conferma l’impegno del nostro Ateneo nel promuovere un approccio integrato al benessere, che unisce salute fisica, equilibrio mentale e dimensione sociale, all’interno di un sistema metropolitano condiviso. In questo quadro, iniziative come l’International University Challenge favoriscono inclusione, partecipazione e dialogo interculturale, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza dell’intera comunità studentesca. Allo stesso tempo, CUSYNERGY dimostra come lo sport possa diventare un linguaggio culturale ed espressivo, capace di raccontare valori e identità in modo innovativo e coinvolgente. La collaborazione con il CUS Torino si inserisce pienamente in questa visione: creare contesti in cui attività sportiva, aggregazione e benessere siano elementi strutturali dell’esperienza universitaria, in linea con gli obiettivi del progetto Healthy Campus e con il ruolo del Politecnico di Torino come ateneo attento alla qualità della vita della propria comunità”.

Ha chiuso gli interventi l’assessore Domenico Carretta: “ottant’anni di storia sono un traguardo importante, sono il racconto di un legame indissolubile tra Torino, i suoi giovani e la cultura dello sport. Dal 1946 a oggi, il CUS Torino ha saputo trasformare l’attività fisica in un formidabile strumento di inclusione, crescita sociale e innovazione. Oltre ad essere la 'casa' dei nostri studenti atleti il CUS ha il merito di aver portato il nome di Torino sui podi internazionali, senza mai perdere di vista la sua missione: promuovere lo sport per tutti. Festeggeremo il CUS in un luogo iconico di Torino, il Palavela, con uno spettacolo che, attraverso la magia del ghiaccio, racconterà della passione che questa Città nutre per lo sport”.

Infine è stato letto il saluto di Daniele Donati: “gli 80 anni del CUS Torino sono storia della nostra città dal dopoguerra a oggi e soprattutto lo sviluppo di un’idea, quella dello sport universitario, che ha portato nella nostra cultura un approccio alla formazione dei giovani che prima era riferito solo al mondo anglosassone e americano. La storia sportiva del Palavela, nelle sue trasformazioni, è certamente più recente di qualche decennio e l’attuale impianto ha ‘solo’ vent’anni. Quindi siamo tanto più onorati e orgogliosi di far da palcoscenico alla celebrazione di un anniversario che ci abbina a una vera e propria istituzione cittadina per sportivi e non! Il fatto poi che una polisportiva con 28 discipline sportive quale il CUS Torino abbia scelto un grande show di pattinaggio su ghiaccio per raccontarsi al pubblico e agli appassionati, suggella un percorso fatto insieme per offrire a tanti giovani atleti la possibilità di portare la loro passione e il loro entusiasmo in un impianto che ha vissuto dalle Olimpiadi in poi le gesta di atleti leggendari”.