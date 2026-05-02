"Il Grande Torino. Una cartolina da un Paese diverso": due serate per ricordare una leggenda che parla al presente

Il Museo del Grande Torino, insieme a Interclub Torino, Unione Club Granata e Csen Verbania, invita tifosi e appassionati a un appuntamento speciale dedicato a una delle pagine più iconiche e commoventi dello sport italiano, non solo torinese. Il 4 e 5 maggio alle 20.45, il Teatro San Giuseppe ospita Il Grande Torino. Una cartolina da un Paese diverso, un racconto teatrale e giornalistico firmato da Gianfelice Facchetti e Marco Bonetto.

L’evento nasce come un omaggio alla squadra che ha segnato un’epoca e che continua, a distanza di decenni, a rappresentare un simbolo di coraggio, talento e identità collettiva. Attraverso parole, immagini, oggetti simbolici e testimonianze, lo spettacolo ricostruisce episodi indimenticabili della storia del Grande Torino, restituendo al pubblico non solo la memoria sportiva, ma anche il ritratto di un Paese che stava cambiando.

Un viaggio emotivo tra sport, cultura e memoria

La formula scelta da Facchetti e Bonetto unisce linguaggi diversi: il teatro, il giornalismo, la narrazione storica. Il risultato è un racconto che parla agli appassionati di calcio, ma anche a chi desidera comprendere come una squadra possa diventare un mito nazionale, capace di attraversare generazioni e di trasformarsi in patrimonio culturale.

Il titolo, Una cartolina da un Paese diverso, suggerisce proprio questo: uno sguardo affettuoso e malinconico su un’Italia che non esiste più, ma che continua a vivere nel ricordo di una squadra straordinaria, nella sua umanità e nella sua tragica fine.

Un evento per tutti

Le due serate sono pensate per un pubblico ampio: tifosi, famiglie, studenti, appassionati di teatro e di storia dello sport. Un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e riscoprire un pezzo fondamentale della memoria italiana e mondiale.

Biglietti Disponibili su https://oooh.events/evento/il-grande-torino-una-cartolina-da-un-paese-diverso-biglietti/

Informazioni Macchia Emilio tel. 3477947881 Rachele Vincenzo tel. 3924240711 Muliari Alessandro tel. 3426342529