Volley A2/F: Monviso Volley riparte dalle alzate di Maria Irene Ricci

Il primo annuncio è quello di Maria Irene Ricci, 30 anni, 181 centimetri. Parte da questo tassello la nuova rosa della Monviso Volley che dovrà affrontare il campionato di A2, dopo l’amara retrocessione.

La nuova arrivata, commenta così: “Sono molto felice di aver scelto Monviso Volley perché è sempre stata una società ambiziosa con grandi progettualità. Nelle scorse stagioni hanno sempre cercato di allestire ottime squadre competitive, anche con giocatrici di alto livello. Mi aspetto di lavorare molto per arrivare più in alto possibile senza limiti ma con le giuste consapevolezze. Mi auguro e ci auguro di fare una bella stagione insieme, di lavorare bene e andare tutti nella stessa direzione”.

Le indiscrezioni, però, parlano di una rosa già completa composta da: Manuela Ribechi (Scandicci) e la giovane monvisina Emma Bonansea nel ruolo di libero; la lettone Irbe Lazda (Trentino) e Olimpia Cicogna (Garlasco) come opposte; in palleggio, oltre a Ricci (Dinamo București e prima Perugia), Ludovica Mennecozzi (Fedes Ascensores La Laguna); al centro Nicole Modesti (Milano), Alice Farina (Futura Busto Arsizio) e Sveva Parini (San Giovanni in Marignano); in banda la statunitense Alyssa Enneking (Futura Busto Arsizio), Aurora Pistolesi (Costa Volpino), Bianca Bucciarelli (Concorezzo) e Francesca Bosso (Mondovì).

In panchina, a fianco del già annunciato Andrea Giovi, si profila il vice Claudio Basso (Mondovì). Nei prossimi giorni si scoprirà se i tasselli saranno effettivamente quelli di cui si parla in questo periodo.