Fiorile e Premio della Rosa: Moncalieri non lascia ma raddoppia il suo appuntamento con il Green

Le previsioni meteo non danno certezze, ma a Moncalieri città nel verde poco importa. Così, a poche settimane dal grande successo del Green Weekend e in attesa dell'appuntamento di fine mese con Verde svelato, lancia per sabato 10 e domenica 11 maggio l'edizione primaverile di Fiorile, appuntamento diventato un autentico classico nel corso degli anni.

In abbinamento con il Premio della Rosa

La nuova edizione per Fiorile - Orti & Fiori in mostra torna unito al Premio della Rosa Principessa Maria Letizia di Savoia, a cura dell’associazione Kòres, per una manifestazione dedicata ai mondi della natura e della cultura, del verde e del rosa in tutte le declinazioni. Con una grande novità: la presentazione al pubblico del Premio Rosa d’Oro Principessa Maria Letizia nato per onorare anche l’animo caritatevole della nobildonna di casa Savoia, già ambasciatrice della Croce Rossa Italiana, e per premiare una donna dei nostri giorni che si sia distinta per impegno sociale e al femminile.

Nelle giornate del 10 e 11 maggio un accurato allestimento animerà il Giardino delle Rose del Castello Reale di Moncalieri con vivaisti specializzati - tra cui splenderanno le eccellenze nel campo delle rose - produttori agricoli e del gusto, artigiani e designer con una kermesse volta al racconto della stagionalità e della bellezza, attraverso un ricco programma denso di incontri con esperti del settore e attività correlate al verde, al giardinaggio e all'orticoltura, con inserti didattici dedicati al tema della biodiversità e della sostenibilità oltre ad appuntamenti culturali, workshop, talk, musica e letture.

L'appuntamento al Giardino delle Rose

Un weekend, dunque, all’insegna della creatività per grandi e per piccini, con un principale importante focus: la scoperta e la festa del territorio con gli strumenti di un format che coniuga politiche ambientali e culturali insieme, in linea con le strategie contenute nel progetto Moncalieri Città nel Verde.

Oltre all’allestimento in giardino, sotto i suggestivi porticati del Giardino delle Rose, troveranno spazio i momenti dedicati alla premiazione del Premio della Rosa, con appuntamenti a tema e approfondimenti, un’esposizione di artigianato sostenibile, manualità e creatività e l’Angolo dei Saperi e dei Sapori, con esperienze immersive, degustazioni e appuntamenti con il gusto e la consapevolezza alimentare.

I commenti

"Le ragioni del verde e dei fiori avvengono dentro il quadro di una città che ha aperto il Bosco del re, in una cornice più ampia che è quella di Moncalieri capitale italiana della cultura 2028", ha sottolineato il sindaco Paolo Montagna, dando appuntamento al prossimo weekend.

L'assessora alla cultura Antonella Parigi parla dell'importanza "del Premio della Rosa, coerente con l'impostazione dedicata al verde della città che è partito con Moncalieri Green weekend, che prosegue con Fiorile e che si chiuderà col Verde Svelato a fine maggio".

Il concerto con Le quattro stagioni di Vivaldi, che vedrà protagonisti i giovani musicisti dell'Ensemble, chiuderà domenica il programma, con appuntamento all'aperto nel centro storico (meteo permettendo). Altrimenti da piazza Vittorio Emanuele ci si sposterà al Real Collegio Carlo Alberto. Ma Antonella Parigi lancia anche una suggestione: "L'idea - nel nome del gemellaggio con Baden Baden - è di arrivare a creare dentro il Bosco del Re un roseto storico".

Ad Ambra Angiolini il Premio Rosa d'Oro

Un impegno preso con la città, con la citazione finale per Ambra Angiolini, protagonista della serata di gala di sabato 10 nella Cavallerizza del Castello Reale.

Ambra Angiolini riceverà il Premio Rosa d’Oro per l’impegno sociale a favore delle donne e per la sua magistrale interpretazione a teatro con lo spettacolo Oliva Denaro. L’artista Hilario Isola consegnerà personalmente il premio con l’opera realizzata in esclusiva per l’occasione. Per unire arte, cultura e natura in un fine settimana che vuole rilanciare, una volta di più, la vocazione di Moncalieri città degli eventi e del verde.