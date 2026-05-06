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Cronaca | 06 maggio 2026, 07:45

Autocarro si ribalta in tangenziale, la pioggia manda in tilt il traffico

Il mezzo è finito nella corsia di emergenza, lunghe code in entrambe le direzioni

Camion ribaltato, disagi alla viabilità

Camion ribaltato, disagi alla viabilità

Incidente autonomo nel tratto tra Borgaro Torinese e Caselle Torinese, in direzione nord. Un autocarro si è ribaltato finendo nella corsia di emergenza, senza coinvolgere altri veicoli.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: si segnalano lunghe code in entrambe le direzioni.

Al momento dell’incidente era in corso una pioggia intensa, che potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e la messa in sicurezza dell’area.

Camion ribaltato, disagi alla viabilità

Camion ribaltato, disagi alla viabilità

Redazione

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