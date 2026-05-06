Commerciante di Bricherasio si accascia e muore dopo uno scippo

È riuscito a contattare i carabinieri dopo il furto, poi si è accasciato sul marciapiede e per lui non c’è stato nulla da fare. Un 60enne, Corrado Govou, di Villar Perosa, gestore del magazzino San Carlo a Bricherasio, è morto ieri, martedì 5, verso le 19, in pieno centro a Pinerolo.

L’uomo era arrivato in piazza Cavour, con la sua Jeep. Sarebbe sceso con in mano una cassetta contenente il denaro frutto del suo lavoro, probabilmente per andarla a depositare, ma una persona gliel’ha sottratta per darsi alla fuga. Lui è riuscito a chiamare i carabinieri, ma ha appena avuto il tempo di dire che era stato derubato, prima di sentirsi male. Malgrado l’intervento del 118 per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuto anche il comandante della Compagnia dei carabinieri cittadina, il capitano Andrea Mastromonaco. Toccherà agli uomini dell’Arma individuare il colpevole o i colpevoli dello scippo e definire la dinamica. Non è escluso che lo scippatore conoscesse le abitudini del commerciante e magari l’avesse seguito fino in piazza, per poi impossessarsi del denaro, appena sceso dall’auto.