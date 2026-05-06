Lo minacciano con un coltello per rubargli la Vespa, denunciati due 16enni

Rapina nel tardo pomeriggio del 14 aprile nei pressi del lago Torbiera di Chiaverano, dove due ragazzi di 16 anni, armati di coltelli, hanno minacciato un giovane di 27 anni per sottrargli la Vespa.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due minorenni avrebbero inizialmente avvicinato la vittima mentre pescava, intrattenendosi con lui in modo apparentemente cordiale. Poco dopo, però, avrebbero estratto due coltelli, intimandogli di consegnare le chiavi del ciclomotore. Ottenuto il mezzo, si sono dati alla fuga.

L’uomo, sotto shock, ha immediatamente contattato i militari. Sono così scattate le ricerche da parte della Sezione Radiomobile di Ivrea, che dopo circa cinque ore è riuscita a rintracciare i due giovani a Cascinette d'Ivrea, ancora a bordo del mezzo rubato.

Alla vista delle forze dell’ordine i ragazzi hanno tentato una breve fuga, senza successo. Fermati e perquisiti, uno dei due è stato trovato in possesso di un coltello con lama di circa 19 centimetri, ritenuto l’arma utilizzata per la rapina.

I due sedicenni sono stati denunciati alla Procura per i Minorenni di Torino con l’accusa di rapina aggravata in concorso e porto di oggetti atti ad offendere. Il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.