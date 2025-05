Marrone: "Espropriamo i covi dei pusher a Barriera e trasformiamoli in case popolari"

Un nuovo articolo inserito nella Legge regionale sulla Casa permetterà di espropriare i covi dei pusher e renderli case popolari per le famiglie bisognose. La novità è stata presentata questa mattina in Giunta dall’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone. Un annuncio che arriva dopo il weekend di terrore in Barriera di Milano, dove si sono verificati tre accoltellamenti ed è stato ucciso il 19enne Mamoud Diane.

Marrone: "A Barriera ed Aurora proliferano speculazioni ras soffitte"

“Lo spaccio di droga e la violenza sono così radicati a Barriera o Aurora rispetto ad altre periferie torinesi perché proprio in quei momenti quartieri proliferano le speculazioni immobiliari dei ras delle soffitte che lucrano riempiendo intere palazzine di spacciatori e delinquenti” spiega Marrone.

Nel dettaglio verrà aggiunto l’articolo 22ter alla legge regionale n.3 del 2010, che prevede appunto “l'esproprio per pubblica utilità dei beni immobili locati ad uso abitativo in stato di conservazione scadente”. Una volta confiscato l’alloggio, questo verrà assegnato ad ATC che si occuperà del recupero.

I criteri per il sequestro

Ma come si definisce lo stato di degrado di un alloggio? Ad esempio se si tratta di “unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari”. Oppure si tratta di appartamenti che presentano almeno tre problemi, contenuti in questo elenco: pavimenti, pareti, soffitti, scale, facciate, impianti, finestre.

Canalis e Conticelli (Pd): "Basta speculare"

"È inaccettabile che la Regione Piemonte speculi sulla pelle delle persone e sui territori più fragili. L’annuncio dell’assessore Marrone sull’esproprio delle case dei pusher per assegnarle come case popolari è una grossolana presa in giro. E soprattutto è un modo per sfuggire a 3 responsabilità importanti da parte della Regione, le politiche della casa, le politiche sulle dipendenze e quelle per la sicurezza", attaccano le consigliere regionali del Pd Monica Canalis e Nadia Conticelli.

"Barriera di Milano ha bisogno di sviluppo e riqualificazione. Di questo l’assessore regionale al welfare dovrebbe occuparsi. Chiediamo che l’assessore Marrone e l’assessore Riboldi si occupino più seriamente delle loro deleghe (sociale, sanità, casa) e vengano in commissione a presentarci un piano per l’edilizia popolare, a partire dalle manutenzioni che consentirebbero di assegnare gli alloggi ad oggi vuoti, e un piano di contrasto delle dipendenze, a partire dal rafforzamento dei SerD", hanno concluso le due esponenti dem.