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Attualità | 07 maggio 2026, 16:06

L'astronauta Parmitano incontra i ragazzi delle scuole torinesi: "Presto un italiano sulla Luna" [VIDEO]

L'autore del libro "Camminare tra le stelle" ospite alle Gallerie d'Italia: "Torino è un centro industriale molto importante, che per l'aerospazio ha un ruolo di primo piano grazie a realtà come Alenia e Argotec"

L'astronauta Luca Parmitano

L'astronauta Luca Parmitano

"E' immaginabile, in un futuro abbastanza prossimo, che anche un astronauta italiano possa andare sulla Luna. Anzi, più che immaginabile direi auspicabile". Parola di Luca Parmitano, astronauta dell'Esa, ospite oggi a Torino per incontrare i ragazzi delle scuole elementari e medie di Torino in un evento speciale alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo.

Autore del libro "Camminare tra le stelle", Parmitano è stato il primo italiano ad effettuare un'attività extraveicolare nello spazio, con 6 ore e 7 minuti di passeggiata. "Ai ragazzi racconto il mio mestiere, che ha affascinato generazioni di giovani e bambini ma forse negli ultimi anni aveva perso un po' di appeal. Tutti noi adulti ricordiamo bene le missioni Apollo, che sono entrate in qualche modo nella cultura collettiva e ci hanno avvicinati in un certo senso alla Luna, ma i giovanissimi avevano perso quella fascinazione. Adesso, sono sicuro, la stanno ritrovando o l'hanno ritrovata grazie alle missioni Artemis".

Ma davvero presto potremmo vedere il primo astronauta italiano camminare sulla Luna? "Chiaramente come operatore lo spero davvero, poi tutto può cambiare, tutto cambia e tutto evolve. L'idea sicuramente è quella di avere anche degli astronauti europei nelle missioni lunari e noi italiani siamo sicuramente pronti per iniziare un addestramento in caso di un'eventuale assegnazione".

"L'Agenzia spaziale europea - spiega Parmitano - è uno dei partner principali del programma Artemis. Lo abbiamo visto con Artemis 1 e Artemis 2. Il nostro modulo europeo di servizio è indispensabile per l'unica astronave che al momento è in grado di portare esseri umani sulla Luna, per cui sicuramente l'Italia, che del modulo Esm costruisce il modulo pressurizzato, è uno dei protagonisti".

E protagonista è anche Torino. "Qui, come in altre città europee, penso a Roma, a Brema o a Tolosa, c'è un grande legame speciale con l'aerospazio. Torino dal punta di vista industriale e di costruzioni è un centro di grandissima importanza. Thales Alenia è una delle industrie più importanti nel settore, ma non possiamo dimenticare chi, come Argotec, è partita come startup ma oggi ha un ruolo centrale".

Daniele Angi

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