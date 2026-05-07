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Economia e lavoro | 07 maggio 2026, 14:25

Leonardo, nominato il nuovo cda: il presidente è Francesco Macrì. Lorenzo Mariani al posto di Cingolani come ad

L'azienda, che vanta una presenza molto importante anche a Torino nella zona di corso Marche, ha dato mandato al nuovo consiglio d'amministrazione fino al 2028

Nominato il nuovo cda e il presidente di Leonardo

Nominato il nuovo cda e il presidente di Leonardo

L’assemblea degli azionisti di Leonardo ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto di 12 membri e dalla durata di mandata fissata a tre esercizi: resterà quindi in carica fino al 2028).
Il presidente sarà Francesco Macrì, mentre siederanno insieme a lui, all'interno del nuovo consiglio d'amministrazione, Lorenzo Mariani, Trifone Altieri, Roberto Diacetti, Enrica Giorgetti, Elena Grifoni, Dominique Levy, Cristina Manara, Francesco Soro, Maurizio Tucci, Elena Vasco e Rosalba Veltri. 

La lista presentata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, che è titolare del 30,204% circa del capitale sociale di Leonardo, in sede di votazione ha ottenuto la maggioranza dei voti (50,097% circa del capitale rappresentato in assemblea).

Novità anche per quanto riguarda il ruolo di amministratore delegato: è stato scelto Lorenzo Mariani, che assume anche la carica di direttore generale e va a sostituire Roberto Cingolani. Gian Piero Cutillo è il nuovo condirettore generale.

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