L’assemblea degli azionisti di Leonardo ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto di 12 membri e dalla durata di mandata fissata a tre esercizi: resterà quindi in carica fino al 2028).
Il presidente sarà Francesco Macrì, mentre siederanno insieme a lui, all'interno del nuovo consiglio d'amministrazione, Lorenzo Mariani, Trifone Altieri, Roberto Diacetti, Enrica Giorgetti, Elena Grifoni, Dominique Levy, Cristina Manara, Francesco Soro, Maurizio Tucci, Elena Vasco e Rosalba Veltri.
La lista presentata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, che è titolare del 30,204% circa del capitale sociale di Leonardo, in sede di votazione ha ottenuto la maggioranza dei voti (50,097% circa del capitale rappresentato in assemblea).
Novità anche per quanto riguarda il ruolo di amministratore delegato: è stato scelto Lorenzo Mariani, che assume anche la carica di direttore generale e va a sostituire Roberto Cingolani. Gian Piero Cutillo è il nuovo condirettore generale.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Economia e lavoro | 07 maggio 2026, 14:25
Leonardo, nominato il nuovo cda: il presidente è Francesco Macrì. Lorenzo Mariani al posto di Cingolani come ad
L'azienda, che vanta una presenza molto importante anche a Torino nella zona di corso Marche, ha dato mandato al nuovo consiglio d'amministrazione fino al 2028
L’assemblea degli azionisti di Leonardo ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto di 12 membri e dalla durata di mandata fissata a tre esercizi: resterà quindi in carica fino al 2028).